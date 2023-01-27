Türkiye’de kovuldu, Fransa’da coştu! Damien Comolli fırtınası…

Haziran 2018’de 20 yıllık Başkan Aziz Yıldırım ile girdiği seçimi hemen hemen aldığı 4 katı fazla oy farkıyla kazanan Ali Koç görevine çok hızlı bir giriş yapmıştı.

Sarı-Lacivertli camianın çok büyük bir desteğini alan, seçim sürecinde vaatleriyle taraftarı heyecanlandıran Fenerbahçe’nin patronunun ilk planı kulübü bir profesyonel gibi yönetmekti. Bu doğrultuda ilk adımı takımın başına sportif direktör olarak Damien Comolli’yi getirerek atmıştı.

Koç, Comolli ve Cocu üçlüsü

Ali Koç teknik direktörlük koltuğuna da PSV Eindhoven’da uzun yıllar çalışan Philipp Cocu’yu oturtmuştu. Koç, Comolli ve Cocu üçlüsü ilk etapta Fenerbahçe camiasını o seçim coşkusuyla birlikte çok ciddi havaya sokmuştu. Transfer operasyonu da bir hayli hareketli geçmişti.

İlk sezon 16 transfere 26 milyon Euro!

Kanarya 2018-2019 sezonunda aralarında Barış Alıcı, Berke Özer, Sadık Çiftpınar, Islam Slimani, Andre Ayew, Micheal Frey, Harun Tekin, Jailson, Diego Reyes ve Yassine Benzia gibi hayal kırıklığı yaratan isimlerin de olduğu tam 16 ismi kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe’nin bu transferler için kasasından tam 26.14 milyon Euro çıkmıştı.

Bunca yenilik ve maliyete rağmen Sarı-Lacivertli ekip sezonu 6. bitirdi. Ancak 6. olana kadar da adeta öldü, öldü dirildi! Sezonun büyük bölümünde alt sıralarda yer alan Kanarya son haftalardaki galibiyet serileriyle üst sıralara tırmandı.

Taraftar baskısı Yanal’ı getirdi

Ancak bakıldığı zaman ilk sezonunda Ali Koç ve ekibi beklentileri karşılayamadı. 10. haftada Cocu ile yollar ayrıldı, yardımcısı Erwin Koeman takımın başında kaldı. Hollandalı’nın da Fenerbahçe’deki ömrü sadece 5 maç sürdü, daha sonrasında taraftar baskısıyla teknik direktörlük koltuğuna Ersun Yanal oturdu ancak tüm bu rüzgara rağmen işler ilk sezonda istenildiği gibi gitmedi.

Ali Koç, Comolli’nin arkasında durdu

2018-2019 sezonu sonunda Ali Koç ile Ersun Yanal eleştirilse de taraftardan destek görmeye devam etti fakat özellikle transferlerde önemli rol oynayan Damien Comolli’ye tepkiler çığ gibi büyüyordu. Buna rağmen Sarı-Lacivertliler’in patronu, Fransız sportif direktörün arkasında durdu, 2019-2020 planlaması da Koç, Comolli ve Yanal üçlüsü arasında yapıldı.

Vasatı aşamayan transferlere 44.5 milyon Euro!

2019-2020 sezonunda da tam 14 transfer yapıldı! Bir önceki sezon 16 takviyenin gerçekleştiren Kanarya bu kez de 14 transferle dikkat çekti. Luiz Gustavo, Zanka, Adil Rami ve Simon Falette gibi performanslarıyla vasatı aşamayan, hatta maliyet-performans olarak taraftarın sık sık eleştirdiği isimlerin de yer aldığı isimler için de o sezon 18.51 milyon Euro bonservis ödendi. Böylece sadece iki sezonda 30 transfer gerçekleştiren ve maaşlar hariç kirama ile bonservis bedellerine toplamda 44.55 milyon Euro ödendi!

Ocak’ta Comolli, Mart’ta Yanal gitti!

2019-2020 sezonunda sonuç ne mi oldu? Yine hüsran… 16 Ocak 2020’de Comolli gitti, 4 Mart 2020’de Ersun Yanal gönderildi. Kanarya o sezonu da 7. bitirdi. Böylece Ali Koç’un seçimle birlikte başlayan fırtınası sahaya ve masaya yansımadı, iki sezonda Fenerbahçe camiasında çok ciddi hayal kırıklıkları yaşandı. Bugüne dönersek Başkan Ali Koç’a hâlâ emeklerinden dolayı büyük bir destek var, Ersun Yanal’la yollar ayrılsa da tecrübeli hoca da son şampiyon teknik direktörleri olarak taraftarın çok büyük sevgisini kazanmış durumda. Fakat Comolli’yi şu anda iyi anabilecek çok az kişi var. Fransız futbol adamı, Türkiye’de pek olumlu izlenim bırakmadı.

6 ay sonra başkan oldu!

Ocak 2020’de Fenerbahçe’deki sportif direktörlük görevine son verilen Comolli, sadece 6 ay sonra Temmuz 2020’de Toulouse’un Başkanı oldu. Yeni görevi için heyecanlı olduğunu belirten 47 yaşındaki Comolli ilk sözlerinde, “Kulübün büyük bir potansiyeli var. Oyuncular, teknik ekip ve RedBird ile güçlü bir gelecek inşa etmek için beraber çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerini kullandı.

İlk sezon direkten döndü, ikinci sezon şampiyon yaptı

Comolli başarılı da oldu. Ligue 2’de aldığı Toulouse’u ilk sezonunda Ligue 1 için yarışa soktu ancak Play-Off’ta deplasman golü dezavantajıyla kaybetti. Bir sonraki sezonunda ise Comolli’nin Toulouse’u şampiyonluğa ulaştı ve Ligue 1’e çıkma başarısı gösterdi.

Gelecek vaadeden yıldızları var

Bu süreçte Mor-Beyazlılar gelecek adına da iddialı bir takım kurdu. 24.1 yaş ortalamasına sahip olan Fransız temsilcisinin kadrosunda şu anda çok önemli potansiyellere sahip futbolcular bulunuyor. Zakaria Aboukhlal (22), Anthony Rouault (21), Branco van den Boomen (27), Warren Kamanzi (22), Stijn Spierings (26), Fares Chaibi (20), Veljko Birmancevic (24) ve Rasmus Nicolaisen (25) gibi isimlere sahip olan Toulouse’un önümüzdeki süreçte ekonomik olarak sıkıntı çekmesi beklenmiyor.

Polonya Ligi’nin kralını aldılar!

İyi bir temel kuran Fransızlar hem yetiştiren hem para kazanan hem de yarışan bir takım olma hedefinde. Bu doğrultuda Comolli’nin Toulouse’u önemli adımlar atmaya da devam ediyor. Son olarak iki gün önce Polonya Ligi’nin gol krallığı yarışında attığı 9 golle zirvede yer alan Said Hamulic’i kadrosuna katan Mor-Beyazlılar, 22 yaşındaki futbolcu için Stal Mielec’e 2.5 milyon Euro ödedi.

Fransa’da takdir kazanıyor

İşin özeti Fenerbahçe’de kötü kadro mühendisliği ve fiyat/performans transferleriyle eleştirilen, hatta adeta taraftarların saçını başını yolduran Comolli ülkesinde oldukça başarılı bir grafik çiziyor. PSG gibi dev bütçeli takımlarla yarışan Toulouse şu anda Ligue 1’de 23 puanla 12. sırada yer alsa da ilerisi için sürdürülebilir bir ekonomi ve kulüp anlayışı oluşturuyor, Comolli de bu konuda oldukça takdir kazanıyor.

Aslan işi sezon sonuna bırakmak istemiyor

Öte yandan geçen sezon çıktığı 41 maçta 12 gol, 23 asistlik harika bir performans sergileyen ve bu oyunuyla Galatasaray’ın dikkatini çeken Branco van den Boomen, Aslan’ın transfer listesine girmişti. Sezon başında Sarı-Kırmızılı ekip, Fransız temsilcisiyle görüşse de pazarlıklardan olumlu sonuç çıkmamıştı. 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi Haziran ayında sona erecek. Aslan bu kozu kullanarak devre arasında çok cüzi bir miktar karşılığında Hollandalı orta sahayı kadrosuna katmayı hedefliyor, Comolli ile bu konuda görüşmeler devam ediyor.

Comolli ile pazarlıklar sürüyor

Transferi bonservissiz bir şekilde sezon sonuna bırakma fikrinin şimdilik B planda olduğu öğrenildi. Sarı-Kırmızılı yönetim, bonservisini eline alacak tecrübeli oyuncu için diğer kulüplerin devreye girmesini istemiyor. Bu nedenle öncelikle hedef Comolli’yle şimdiden anlaşmak.

FANATİK’le mesaj yollamıştı: ‘Bu transfer çok güzel olabilir!’

Dünya Kupası arasında Antalya’da kamp yapan Toulouse’da kaptan Boomen, FANATİK aracılığıyla Galatasaray’a mesaj göndermişti. FANATİK’ten Ömer Necati Albayrak’a konuşan yıldız oyuncu, “Ortada henüz bir teklif yok. Dolayısıyla resmi görüşmeler de başlamadı. Ancak ortada gerçek olan bir durum var. O da Galatasaray’ın beni izletmesi. Bunu ben de duydum, biliyorum. İlginin farkındayım. Bu transfer çok güzel olabilir” ifadelerini kullandı.

Atalay Özçelikli