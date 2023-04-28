Türkiye’de su varlığında yüzde 40’ı musluklara gitmeden kayboluyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce, yer altı suları açısından zayıf olan Doğu Karadeniz’de, küresel iklim değişikliğinin etkisiyle değişen yağış rejimleri ve insan faktörüyle yaşanan su kayıplarının önüne geçmek üzere Doğu Karadeniz Havzası Kuraklık Yönetim Planı’ hazırlanmaya başlandı.

Havza sınırları içerisindeki Ordu, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin, Sivas, Bayburt, Tokat, Erzurum ve Samsun illerinden bilim insanlarının araştırma ve tespitleriyle oluşturulacak yönetim planıyla; suyun doğru yönetilip, gelecekte kuraklık ve su kıtlığı tehdidinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Ekosistem, biyoçeşitlilik, tarım ve insan yaşamını tehdit eden kuraklığa karşı bilinçli davranılması gerektiğini belirten uzmanlar, kayıp ve kaçak su tüketiminin önüne geçilerek, ciddi miktarda su kaybının önlenebileceğini savunuyor.

KAYIPLAR ENGELLENEBİLİRSE 5 YILLIK SU İHTİYACI KARŞILANABİLİR

Projede katılımcı olarak yer alan RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Ağırbaş, su kaynaklarının kullanımı ile ilgili verileri paylaşarak, Türkiye’nin su varlığının yüzde 40nın şebekelerden kaybedildiğini söyledi.

Ülke genelinde kayıp kaçak su oranının yüzde 25 seviyelerine düşürmenin hedeflendiğini söyleyen Prof. Dr. Ağırbaş, Bu proje kapsamında özellikle Doğu Karadeniz havzası için iller bazında kuraklık eylem planı hazırlandı. Elde edilen sonuçlara genel olarak bakacak olursak, aslında Türkiye’nin 112 milyar metreküp su varlığının yüzde 40’lık kısmı daha evlere gelmeden şebekelerde ciddi kayıplara uğruyor. Eğer bu kayıplar engellenebilirse Türkiyenin 5 yıllık su ihtiyacı karşılanabiliyor ifadelerini kullandı.

DOĞU KARADENİZDE KAYIP KAÇAK ORANI YÜZDE 85 SEVİYELERİNDE

Bölgede mevcut sulardaki kaçak oranın yüksek olduğunu da aktaran Ağırbaş, Doğu Karadeniz ve Rize özelinde baktığımızda, ilçelerdeki kayıp kaçak oranı çok yüksek durumda. Örneğin Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçelerinde kayıp kaçak oranı yüzde 85 ila 90 seviyelerinde. En iyi ilçemiz şu anda Çayeli ilçemizdir. Bakanlık, bu kaçakları yüzde 25 seviyelerine düşürmeyi amaçlanıyor diye konuştu. (DHA)