Türkiye’de yaşayan İngilizlerden tavsiye: Çok pahalı, sakın almayın

İngiliz basını, Türkiye’de de şubeleri olan bir İngiliz bankanın yaptığı araştırma sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Ankette, Türkiye’de yaşayan “yabancı çalışanların” yorumları öne çıktı.

Sozcu.com.tr

İngiltere’nin köklü tabloidlerinden Daily Express, HSBC Expat Explorer isimli anket çalışmasını okurlarına duyurdu.

Türkiye’de yaklaşık 34.000 İngiliz vatandaşının yaşadığına dikkat çeken gazete, birçok İngilizin Ege ve Akdeniz sahillerinde yaşadığını fakat ülkede çalışanların ise genellikle Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük kentleri tercih ettiğini aktardı.

“HEM PAHALI HEM KARMAŞIK”

Anket çalışmasında ise Türkiye’de yaşayan İngilizlerin yorumları öne çıktı. Türkiye’de ılıman ve güneşli hava, doğa ve yaşamın ucuz olması övülürken, tek bir konuda ise uyarıda bulunuldu.

Türkiye’de çalışan İngilizler, Türkiye’de yaşayanların ya da yaşama planı yapanları uyararak otomobil satın alınmaması gerektiğini söyledi. Ankete katılanlar, “Türkiye’de otomobil fiyatları çok pahalı. Özellikle İstanbul’da yaşıyorsanız otomobil almayın. Çok pahalı, çok karmaşık ve şehri toplu taşıma ya da taksiyle gezmek çok daha kolay” açıklamasını yaptı.

İlginizi Çekebilir İngiltere kıyılarında bir mors daha görüntülendi

İlginizi Çekebilir Türkiye bunu da gördü: Şekere hukuksuz zam İlginizi Çekebilir Koşun, 20 bin dolara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı var!..