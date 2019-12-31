Türkiye’de yeni yıl kutlamalarında renkli görüntüler

Yazan:
Alaturka Online
-

Kayseri’deki Erciyes Kayak Merkezi’nde, yılbaşı kutlamaları kapsamında meşaleli gece kayağı yapıldı.

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes’te yılbaşı dolayısıyla Tekir Kapı pistinde ellerinde meşalelerle kayan 60 kayakçı renkli görüntüler oluşturdu.

FOTO: AA – Erciyes’te yılbaşı dolayısıyla Tekir Kapı pistinde ellerinde meşalelerle kayan 60 kayakçı renkli görüntüler oluşturdu.

FOTO: AA – Erciyes’te yılbaşı dolayısıyla Tekir Kapı pistinde ellerinde meşalelerle kayan 60 kayakçı renkli görüntüler oluşturdu.

İSTİKLAL CADDESİ’NDE YOĞUNLUK

Vatandaşlar kutlamalar için İstiklal Caddesi’ne akın ederken caddede yoğunluk yaşandı.

FOTO: İHA – İstiklal Caddesi’nde yeni yıl yoğunluğu fotoğraf karelerine yansıdı.

FOTO: İHA – İstiklal Caddesi’ndeki yılbaşı yoğunluğu fotoğraf karelerine yansıdı.

YENİ YILI BALIK TUTARAK KARŞILIYORLAR

Çok sayıda kişi, soğuk havaya rağmen oltasını alıp yeni yılı balık tutarak karşılamak için Galata Köprüsü’ne geldi.

FOTO: DHA – Çok sayıda kişi, yeni yılı balık tutarak karşılıyor.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?