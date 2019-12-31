Türkiye’de yeni yıl kutlamalarında renkli görüntüler

Kayseri’deki Erciyes Kayak Merkezi’nde, yılbaşı kutlamaları kapsamında meşaleli gece kayağı yapıldı.
Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes’te yılbaşı dolayısıyla Tekir Kapı pistinde ellerinde meşalelerle kayan 60 kayakçı renkli görüntüler oluşturdu.
FOTO: AA – Erciyes’te yılbaşı dolayısıyla Tekir Kapı pistinde ellerinde meşalelerle kayan 60 kayakçı renkli görüntüler oluşturdu.
FOTO: AA – Erciyes’te yılbaşı dolayısıyla Tekir Kapı pistinde ellerinde meşalelerle kayan 60 kayakçı renkli görüntüler oluşturdu.
İSTİKLAL CADDESİ’NDE YOĞUNLUK
Vatandaşlar kutlamalar için İstiklal Caddesi’ne akın ederken caddede yoğunluk yaşandı.
FOTO: İHA – İstiklal Caddesi’nde yeni yıl yoğunluğu fotoğraf karelerine yansıdı.
FOTO: İHA – İstiklal Caddesi’ndeki yılbaşı yoğunluğu fotoğraf karelerine yansıdı.
YENİ YILI BALIK TUTARAK KARŞILIYORLAR
Çok sayıda kişi, soğuk havaya rağmen oltasını alıp yeni yılı balık tutarak karşılamak için Galata Köprüsü’ne geldi.
FOTO: DHA – Çok sayıda kişi, yeni yılı balık tutarak karşılıyor.