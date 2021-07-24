Türkiye’deki altyapı artan internet ihtiyacına yetişemiyor

Türkiye nüfusunun internet altyapısına olan ihtiyacı her geçen gün daha da artarken altyapı hizmetlerindeki artış hızı düşüyor. Ayrıca Türkiye’nin internet hızı da dünya ortalamasının oldukça gerisinde. Haziran 2021’de küresel sabit internet hızı ortalaması 106.61 megabit olarak hesaplanırken Türkiye’nin ortalaması 38 megabitte kaldı.

Ayrıca Türkiye’de fiber internet aboneliği yıldan yıla artarken Elektronik Haberleşme Sektörü’nün büyüme oranlarının ve fiber altyapıdaki artış hızının yıldan yıla düştüğü kaydedildi.

İNTERNET ABONELİĞİ SAYISI 84 MİLYONA YAKLAŞTI

Türkiye’de yılın ilk çeyreği itibarıyla geniş bant internet aboneliği sayısı 17,1 milyonu sabit ve 66,8 milyonu mobil olmak üzere toplam olarak 83,9 milyon oldu.

BTK’nın Haziran 2021’de açıkladığı İletişim Hizmetleri İstatistikleri’ne göre Türkiye’nin 2020 yılı birinci çeyrekte 7 milyon 316 bin 196 terabayt olan toplam geniş bant internet data trafiği, 2021 yılı birinci çeyrekte yüzde 61,2 artışla 11milyon 796 bin 211 terabayta çıktı. Geniş bant internet data trafiğinin dağılımına bakıldığında sabit trafik yüzde 66,8 artışla 5 milyon 918 bin 792 terabayttan 9 milyon 874 bin 708 terabayta, mobil trafik yüzde 37,5 artışla 1 milyon 397 bin 404 terabayttan 1 milyon 921 bin 503 terabayta yükseldi.

TELKODER: SEKTÖRDE DİKKATE DEĞER BÜYÜME YOK

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) ‘2020 yılı sektör düzenlemelerine yönelik değerlendirmeler’ raporunda son açıkladığı rakamlara göre 2020 yılı büyüklüğü 77,08 Milyar TL olarak belirlenen haberleşme hizmetleri sektöründe dolar bazında 2008 yılından itibaren dikkat çekecek bir büyüme olmadığı tespiti yer aldı.

2019 ve 2020 yılında özellikle döviz kurlarında yaşanan artış nedeni ile Türkiye’de dolar bazında elektronik haberleşme gelirlerinde ciddi bir düşüş yaşandı. 2019’da 11,74 milyar dolar olan elektronik haberleşme sektörü ciroları 2020’de 11 milyar dolara geriledi.

Rapora göre TÜİK verilerini kullanarak sektör gelirlerinden enflasyon etkisinin arındırılması ile yapılan hesaplamalara göre, 2003 yılından itibaren sektörde dikkat çekecek seviyede bir büyüme olmadığı tespit edildi.

2003 yılında 14,98 Milyar TL olan enflasyondan arındırılmış elektronik haberleşme gelirleri, 2017 yılında 15,62 Milyar TL iken 2020 yılında 15,27 Milyar TL’ye düştü. Buna göre elektronik Haberleşme Sektörü, serbestleşmenin başladığı 2002 yılından itibaren reel olarak neredeyse hâlâ aynı büyüklükte.

FİBERDEKİ ARTIŞ HIZI YAVAŞLADI

Türkiye’de 2013 yılından sonra fiber abone sayısındaki artış hızı da ciddi ölçüde yavaşladı. 2012 yılından sonra Türk Telekom’un fiber kilometre artış oranının yavaşladığı, diğer işletmecilerin şebekelerinin büyüme hızlarının arttığı görüldü. 2009-2020 yılları arasında Türk Telekom fiber şebekesi yüzde 158,32 büyürken alternatif işletmecilerin fiber şebekelerinin yüzde 448,55 oranında arttığı gözlendi.

Türkiye’de 2012’de yüzde 141,5 olan fiber abone artış oranı, 2020’de yüzde 24,7 oldu. Ayrıca pandeminin etkisi ile 2020’de 2019’da yüzde 2,1 olan mobil internet aboneliği artış hızı da yüzde 5,6’ya yükseldi.

BTK raporuna göre ise 2021 ilk çeyrekte toplam internet aboneliğindeki yıllık artış yüzde 8,4 oldu. Burada en büyük büyüme Eve Kadar Fiber (FTTH) aboneliğinde gerçekleşti.

İNTERNET HIZINDA GERİLERDEYİZ

İnternet kullanıcılarının en çok şikayet ettiği konularından başında ise hız geliyor. Buna göre Türkiye, OECD’ye raporlarına göre internet hızları sıralamasında oldukça gerilerde yer alıyor.

OECD’nin açıkladığı 2020 internet hızı verilerine göre ise Haziran 2020’de Türkiye’de her 100 kişiden 12’si 10-30 megabit arasında geniş bant internet kullanırken 30-100 megabit arasında sabit internet sahibi olanların oranı yalnızda yüzde 1,28 oldu. Ayrıca her yüz kişiden 4,69’u ise 10 megabitten düşük internet kullanıyor.