Türkiye’deki dijital ekosistem Facebook ve Teknasyon iş birliği ile büyüyecek

İSTANBUL (AA) – Facebook ve Teknasyon, temmuz ayında başlattıkları yeni iş birliği ile Türkiye’deki dijital girişimlerin Facebook platformunu kullanarak globalde büyümelerinin önünü açtı.

Teknasyon'dan yapılan açıklamaya göre, Facebook ve Teknasyon, temmuz ayında başlattıkları yeni iş birliği ile Türkiye’deki dijital girişimlerin Facebook platformunu kullanarak globalde büyümelerinin önünü açtı. Halihazırda 155 ülkede satış yapan Teknasyon, yerel pazarda iş yapan girişimlere yıllar içinde kazandığı global tecrübesini aktaracak ve onları dünyaya açacak.

Teknasyon, yeni iş birliğinde, "Facebook Mobil Uygulamaların Büyümesinden Sorumlu Ülke Partneri" rolünde yer alıyor. Bu rolünde, tüm bilgi ve tecrübesini girişimlerle en iyi şekilde paylaşabilmek için bünyesinde yeni bir ekip kuran Teknasyon, "Growth Partnership/Büyüme Ortaklığı" programına dahil olan girişimlere ilk günden itibaren 360 derece destek verecek.

Program kapsamında odak noktası girişimlerin global başarı hikayeleri yazmasına yardımcı olmak olan Teknasyon ekibi, onları tanıyıp hikayelerini öğrenmek, mevcut durumlarını, hedeflerini anlamak ve ortak yol haritası çıkarmak için girişimlerle çok yakın çalışacak.

Global pazarlama stratejilerinin belirlenmesi kapsamında orta/uzun vadeli pazarlama planları oluştururken; hedef pazarların tespiti, pazarlama kampanyalarının şekillendirilmesi, kullanılacak tasarımların belirlenmesi, bütçelerin en verimli şekilde yönetilmesi konularında destek olacak. Kampanya yönetimi, optimizasyon, dönüşüm artırma, yerelleşme ve çoklu ülke hedeflemeleri konularında mentorluk ve eğitimler verecek Teknasyon ekibi; ayrıca girişimin gelirlerini artırabilmeleri için fiyatlama, karlılık, ölçekleme ve bütçe planlama konularında da tüm tecrübesini paylaşacak.



Teknasyon, girişimlerin global rekabette pozisyonlarını sağlamlaştırmak adına sektör iç görüleri, rakip analizi, pazar araştırma ve yeni iş modeli fikirleri konularında danışmanlık verecek. Global bilgi ve tecrübesini paylaşmanın yanında, kendi teknik ekibi tarafından geliştirilen, müşteri hizmetleri yönetimi, abonelik ve uygulama içi satın alma yönetimi, kullanıcı doğrulama, pazarlama, raporlama ve analiz araçlarını da girişimlerin kullanımına sunacak.

15 farklı girişimle yatırımlarını sürdüren ve onları global arenaya taşıyan Teknasyon’un, kısa bir zaman önce desteklemiş olduğu yatırımlardan Meditopia, 60 milyon dolar değerleme üzerinden yabancı yatırım aldı. Meditopia tecrübesi, bir Türk dijital girişimin dünyaya açılabilmesi için doğru teknolojik çözümlere, iyi bir ekibe, globalde nasıl pazarlama yapılacağının bilinmesine, finansmana; dolayısıyla yatırım alma imkanlarına ve doğru büyüme stratejilerinin belirlenmesine olan ihtiyacın ne kadar önemli olduğunu gösterdi.

– "Türkiye’yi dünyanın dijital merkezlerinden biri yapmak için çok çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknasyon Kurucu Ortağı Burak Sağlık, Türkiye’yi dünyanın dijital merkezlerinden biri yapmak için çok çalıştıklarını belirtti.

Facebook ile yıllardır çok yakın çalıştıklarını aktaran Sağlık, "Facebook bu dönemde bize hem projelerimizi tüm dünyada kullanıcılara ulaştırabileceğimiz platform sundu hem de global tecrübelerini aktararak Teknasyon’un büyümesine çok ciddi katkı sağladı. Biz de performans, pazarlama, kreatif ve medya üretimi, yerelleşme ve global pazarlara açılma konularında çok tecrübe kazandık. Şimdi kazandığımız deneyimi ve geliştirdiğimiz teknolojileri girişimciler ile paylaşacağız. 2024 yılına kadar hedefimiz bu iş birliği ile girişimleri yurt dışı pazarlarına açarak büyütmek ve 10 milyar dolar dijital ihracat geliri yaratmak." ifadelerini kullandı.