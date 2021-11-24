Türkiye’deki ekonomik kriz Atina’yı harekete geçirdi

Türk Lirası’nın son dönemde değer kaybetmesi, Yunanistan hükümetini harekete geçirdi. Yunan basını ve kamuoyu, “Ankara, dikkat dağıtmak için Yunanistan’a yönelik saldırı ve açıklamalarını artırabilir” yorumunu yaparak uyarıda bulundu.

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Türk Lirası’ndaki istikrarsızlık, Yunanistan’da panik yarattı… Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini, “Türkiye’deki kriz Atina’da endişe yaratıyor” başlığıyla bir haber hazırlayarak, “Yunanistan’da yetkililer, Ankara’nın finansal sorunlara olan ilgiyi dağıtmak için dış politikaya yönelebileceği uyarısında bulundu” yorumunu yaptı.

Gazete, “Türkiye ekonomisi komşumuzun iç siyasetçinde öncelikli konu olabilir fakat Türkiye’nin siyaseti yönetme tarzı sebebiyle Atina’da makul bir endişe yükseliyor. Son örneklerde olduğu gibi Ankara, Yunanistan’a yönelik sözlü saldırılarını ve hamlelerini artırabilir” ifadesini kullandı.

Son dönemde Erdoğan hükümetinin Yunanistan’a karşı saldırgan bir tutum takındığını öne süren Yunan gazete, Türk jetlerinin de son dönemde daha aktif olduğuna dikkat çekti. Gazete, “Yunan deneyimi, Türkiye’nin ne zaman iç siyasetinde sorunlar yaşansa ya da doğu sınırlarında bir sorun olsa batıyla gerginlik yarattığını gösterdi” ifadesine yer verdi.

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