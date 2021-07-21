Türkiye’den ABD’ye köpek girişi yasaklandı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Türkiye’yi de ‘kuduz riski yüksek’ ülkeler kategorisine alarak, ülkemizden ABD’ye köpek girişini askıya aldı.

Geçen hafta ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), resmi sayfasında yayınladığı yeni bir rehberde, Ortadoğu ve Asya ülkeleri başta olmak üzere aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çok sayıda ülkeden, kuduz riski nedeniyle köpek girişinin geçici olarak askıya alındığı açıklandı.

Açıklamada, bu geçici önlemin ABD’ye ithal edilen köpeklerin sağlık ve güvenliğini sağlamak ve halk sağlığını, köpek kuduz virüsü varyantının (köpek kuduzları) ABD’ye yeniden girmesine karşı korumak için gerekli olduğu belirtildi.

İngiltere’nin de ülkemizi bir süredir hayvanlardaki kuduz açısından yüksek riskli ülkeler kategorisinde tuttuğuna değinen Tropikal Hastalıklar Uzmanı Doç. Dr. Şiran Keske, Türkiye’de ‘hayvan kuduz vakaları’ açısından rakamların halen yüksek olduğunu, ancak başarılı aşılama ve takip merkezleri sayesinde ‘insan kuduz vakalarının’ uzun zamandır görülmediğini söyledi:

– CDC, yakın zamanda yayınladığı bir rehberde kuduz riski taşıyan yüksek riskli ülkeler listesini güncelledi. Bu güncelleme, kuduz görülen hayvan sayısı üzerinden yapılıyor ve Türkiye dahil çok sayıda ülke, yüksek riskli gruba dahil edildi. İngiltere’de bu uygulama zaten vardı bir süredir. Yüksek riskli ülkelerden evcil hayvanlar ile birlikte ülkeye girmek isteyenler için böyle bir önlem alıyorlar.

– Kuduzla enfekte olabilen hayvanlar ABD’ye girişte özel bir uygulamaya tabi olacaklar. Hayvan sahiplerinin 6 hafta öncesinden işlemlerini başlatması gerekiyor. Hayvanın aşılı olup olmadığı, doğum tarihi, geçirdiği hastalıkları da içeren detaylı dokümanlar istiyorlar. Bu durumdan haberdar olmayanlar giderse ne olacak, bir kere hayvanın kesinlikle ülkeye girişine izin vermeyecekler. Hayvanın Amerika’ya gelmeden bir önceki durağına geri gönderileceği belirtilmiş açıklamada…

TÜRKİYE’DE AZ DİYEMEYİZ

– Türkiye’de vahşi doğada ve evcil hayvanlarda kuduz görülebiliyor. Zaten Amerika bu listeyi hayvan kuduzları üzerinden yapıyor. İnsan kuduz vakası görülmüyor Türkiye’de çok uzun zamandır. Bunun en temel nedeni, kuduz konusunda çok sayıda merkezimiz var, temas sonrası aşılama ve immunglobulin gibi uygulamaları hızla uygulayabilen bir sistemimiz var. Bu yüzden insan kuduzu görmüyoruz. Ama bu, hayvanlarda olmadığı anlamına gelmiyor. Bu konuda özellikle Sağlık Bakanlığı’nın verilerine bakarsak, kuduz ile enfekte hayvan sayısı Türkiye’de halen az diyemeyiz. Bu Türkiye’yi yüksek riskli ülke konumuna sokuyor. (DHA)