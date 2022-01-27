Türkiye’den Afganistan’a yardım götüren ilk tren yola çıktı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye’den Afganistan’a insani yardım götüren trenlerden ilki törenle uğurlandı.

Ankara Tren Garı’nda düzenlene törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Hasan Pezük ve yetkililer katıldı.

Bakan Karaismailoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti, iyiliğe ihtiyaç olan bütün mazlumların yanında olduğunu her zaman ispatlamıştır. Bugün göndereceğimiz 2 trenimiz 46 vagondan oluşmakta ve yaklaşık 750 ton iyilik malzemesi taşımakta. İnşallah birazdan harekete başlayacak ve 4 bin 168 kilometre yol kat ederek İran ve Türkmenistan üzerinden 16 gün içinde Afganistan’a ulaşacak. Bu iyilik trenleri, her zaman devam edecek” dedi.

SOYLU: AMERİKA BİZDEN ZENGİN AMA…

Bakan Soylu ise “Bu tren ilk sefer olarak başlıyor. Öğleden sonra 2’nci sefer de olacak ve bu tren devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliği Türkiye’ye başka bir anlam daha kazandırmıştır; son 4 yılda dünyanın en çok yardım yapan ülkesiyiz ve milletiyiz. Oysa Amerika bizden daha zengin, Avrupa bizden daha zengin. Ama gönlü zengin olan, bu işin hassasiyetinde olan bir milletin evladıyız” diye konuştu.

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