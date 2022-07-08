

Türkiye’den Almanya’ya gelecek işçiler için özel izin çıktı ! Aylık 2 bin 550 euro (44 bin 900 TL)

Federal Çalışma Ajansı Almanya’da havalimanlarında yaşanan personel sıkıntısının çözülmesi için Türkiye’den geçici olarak 2 bin işçi getirilmesine yeşil ışık yaktı. İşin saatlik ücretleri en az 14 euro 25 cent olacak. Türk işçilerin aylıkları ortalama 2 bin 550 euro (44 bin 900 TL) olacak.

Federal iş ve işçi bulma kurumu Federal Çalışma Ajansı (BA) Almanya’da havalimanlarında yaşanan personel sıkıntısının giderilmesi için Türkiye’den işçi getirilmesine yeşil ışık yaktı. The Pioneer’e konuşan Çalışma Ajansı’ndan bir sözcü, ajansın Türkiye’den havalimanı personeli getirilmesine özel izin verdiğini doğruladı. Geçici olacak bu özel düzenleme en geç 6 Kasım’da sona erecek.

Bu onayla beraber Türkiye’deki Alman diplomatik temsilcilikleri Almanya‘daki havalimanlarında çalışmak için yapılan her başvuru için Federal Çalışma Ajansı’ndan onay almak zorunda kalmayacak.

Federal Çalışma Ajansı Sözcüsü’nün verdiği bilgiye göre söz konusu özel izin yolcu ya da bavul taşıma hizmeti yapanlar, sürücüler ve check-in görevlilerini kapsayacak. Sözcü özel iznin sadece Türkiye’den gelecek havalimanı görevlilerine uygulanacağını, başka ülkelerden başvuruların kabul edilmeyeceğini belirtti. Vize işlemlerinin iki-üç hafta içinde tamamlanmasını beklediklerini kaydetti.

Saat ücretleri en az 14 Euro 25 Cent olacak

Federal Çalışma Ajansı’na göre Türkiye‘den Almanya’ya gelecek personelin saatlik ücreti en az 14 Euro 25 Cent olacak. Çalışanlara resmi tatiller, Pazar günleri ya da geceleri çalıştıklarında mesai ya da tatil günü ek ödemesi yapılacak. İşveren ayrıca çalışanlara barınma hizmeti sunmakla da yükümlü.

Alman hükümeti geçen hafta havalimanlarında personel sıkıntısının çözülmesi için yurt dışından eleman getirilmesinin kolaylaştırılacağını açıklamıştı. Alman Ekonomi Enstitüsü’nün (Ifo) yaptığı bir araştırmaya göre havalimanlarında halihazırda 7 bin 200 uzman personel eksik.

Havalimanlarındaki personel sıkıntısı nedeniyle son haftalarda birçok uçuş iptal edilmiş ve tatil sezonunun başlamasıyla havalimanlarında kaos yaşanmıştı. Özellikle güvenlik personelinin yetersiz olması sebebiyle yolcuların kontrolden geçirilmesi 4,5 saati bulmuştu. Havacılık sektöründen birlikler bunun üzerine Türkiye’den işçi getirilmesi için hükümete bir teklif sunmuş ve yasal engellerin kaldırılması çağrısı yapmıştı.

Aranan şartlar

Almanya’da bu pozisyonlar için uygun aday olmadığını belirten havacılık sektöründen birlikler geçtiğimiz haftalarda Almanya Çalışma Bakanlığına sundukları teklifte Türkiye’den 2 bin işçi getirebilmeleri için yasal engellerin kaldırılmasını talep etmişti.

Teklifte, Almanca konuşabilen kalifiye işçi bulunması için İstanbul’daki bir firmayla anlaşıldığı belirtilmişti. Alınacak işçilerin A2 seviyesinde Almanca bileceği, tehlikeli maddelerle ilgili olarak Uluslararası Hava Taşımacılığı (IATA) standartlarını karşılayabilecek düzeyde eğitim almış olacağı açıklanmıştı.

ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Alman Hava Taşımacılığı Ekonomisi Birliği (BDL) tarafından yapılacak işçi alımının şartları şöyle:

A2 seviyesinde Almanca – konuşma

Hava yolu birliği IATA’nın gerekliliklerini karşılayan sertifika

Tehlikeli madde eğitimleri

Alman güvenilirlik kontrollerinin gereksinimleri karşılaması