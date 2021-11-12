Türkiye’den Belarus Göçmen Krizi Adımı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türkiye’den Belarus’a gitmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışı yapılmaması ve uçağa binmelerine izin verilmemesi kararı aldı.

Belarus, Polonya sınırında AB ülkelerine geçmek için bekleyen binlerce göçmenle ilgili sorunlar devam ederken Türkiye’de soruna yönelik bir uygulama kararı geldi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Avrupa Birliği ve Belarus arasında yaşanan yasadışı sınır geçişleri sorununa bağlı olarak Ülkemiz havaalanlarından Belarus’a seyahat etmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışı yapılmaması ve uçağa alınmamaları kararlaştırılmıştır. Söz konusu uygulama ikinci bir emre kadar yürürlükte kalacaktır” denildi.

Alınan karara göre 12 Kasım 2021 Cuma gününden itibaren (Bugün) Irak, Suriye ve Yemen vatandaşları Türkiye’deki havalimanlarından Belarus’a giden uçaklara binemeyecekler. AB ülkeleri, Belarus’a AB’ye kaçak yollardan giriş yapmak isteyen göçmenleri durdurmamakla suçluyor ve yaptırım tehdidinde bulunuyor.