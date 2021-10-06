Türkiye’den diplomatik hamle: BM’ye çağrı yapıldı

Türkiye, Yunanistan’ın Doğu Ege adalarının silahsızlandırılmış statüsünü ihlal eden eylemleri hakkında Birleşmiş Milletler’e (BM) mektup gönderdi.

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Genel Sekreter Antonio Guterres’e hitaben yazdığı mektupta, “Bir kez daha dile getirmek isteriz ki Yunanistan, Ege ve Akdeniz’deki adaların silahsızlandırılması konusunda ilgili anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemektedir.” ifadelerini kullandı.

Türkiye, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu’nun 30 Eylül’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği mektupta, Yunanistan’ı 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Anlaşmalarının askerden arındırma hükümlerini ihlal etmekle suçladı.

Yunanistan merkezli Ekathimerini gazetesi, Sinirlioğlu’nun mektubunun, Yunan mevkidaşı Maria Theofili’nin 27 Temmuz’da gönderdiği mektuba yanıt niteliğinde olduğunu aktardı. Sinirlioğlu’nun spesifik olarak Yunan birliklerinin Midilli, Sakız, Samos ve Ikaria adalarından çıkarılması çağrısında bulundu. Sinirlioğlu, Limni ve Semadirek Adaları, Türk anakarasına yakınlıkları nedeniyle daha da katı bir rejime tabiler” ifadelerinde bulundu.

Analistler, mektupta öne sürülen ve esasen Ege adalarının egemenliğini askersizleştirmeye bağlayan argümanın yasal bir dayanağı olmadığını vurguladı.

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