Türkiye'den Libya'da Denizcilik Akademisi'nde çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

ANKARA (AA) – Dışişleri Bakanlığı, Denizcilik Akademisi'nde çıkan yangının ardından mühimmat deposunda yaşanan patlama sonucu yaşamını yitirenler için Libya'ya başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Trablus'taki Libya Denizcilik Akademisi'nde 19 Ocak'ta çıkan yangın ve akabinde mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucunda Deniz Akademisi ve Deniz Harp Okulu Komutanları ile bir sivilin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Merhumlara Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, kardeş Libya halkına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Libya'da başkent Trablus'un batısındaki Canzur bölgesinde bulunan Denizcilik Akademisi’nde 19 Ocak'ta çıkan yangının ardından mühimmat depolarında yaşanan patlama sonucu ikisi tuğgeneral rütbeli asker olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.