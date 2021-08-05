Türkiye’den Somali’ye 30 milyon dolarlık hibe

Resmi Gazete’de yayımlanan anlaşmaya göre Türkiye, Somali’ye 30 milyon dolar hibe nitelikli finansal katkı sağlayacak.

SOZCU.COM.TR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye’nin Somali’ye, toplam 30 milyon doları aşmayacak şekilde hibe nitelikli finansal katkı sağlamasına ilişkin anlaşma yayımlandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan milletlerarası anlaşmaya göre, Türkiye, Somali’ye bütçe finansmanı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amaçları için kullanılmak üzere aylık 2.5 milyon dolar olmak üzere, toplam 30 milyon doları aşmayacak şekilde hibe nitelikli finansal katkı sağlayacak.

Anlaşmanın 1 Temmuz 2021 tarihinde Türkiye adına Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Somali adına Maliye Bakanlığı arasında imzalandığı belirtildi.

İlginizi Çekebilir Erdoğan: Faiz oranlarında düşüşe geçiyoruz İlginizi Çekebilir Her 10 Suriyeli mülteci 6 Türk’ü işsiz bıraktı İlginizi Çekebilir Vatandaş salgını yardımsız geçirdi