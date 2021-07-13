Türkiye’den Yunanistan’a ‘Galatasaray’ tepkisi! Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Yeni lig sezonu hazırlıkları kapsamında Yunan takımı Olympiakos’la oynanacak hazırlık maçı için dün Yunanistan’a giden Galatasaray futbol takımı, Atina’daki havalimanında PCR testlerine Yunan yetkililerin itirazı ile karşılaşmıştı.

PCR testleri geçerli sayılmayan Galatasaray ekibinin havalimanında bir süre bekletilmiş, anlaşmazlığın çözülememesi üzerine de ekibin İstanbul’a dönüş kararı aldığı açıklanmıştı. Galatasaray Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, Yunan yetkililerin tutumu “ayrımcılık” olarak nitelendirilmişti.

“BUNUN NEREYE YAPILDIĞI ÇOK AÇIK”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Atina dönüşü yaptığı açıklamada “Ben bunu Galatasaray’a yapılmış bir şey olarak görmüyorum. Bunun nereye yapıldığını çok açık. Yoksa takımımıza ve şahsımıza özgü bir şey değil. Son yılların hassas dengesi içerisinde davranış şekli, hoş bir davranış şekli değil. Ne tarz ne tavır ne hareketler hoş değildi” ifadelerini kullanmıştı.

YUNAN BÜYÜKELÇİ, DIŞİŞLERİ’NE ÇAĞRILDI

DW Türkçe’de yer alan habere göre, Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, olay sonrası Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Büyükelçiye Galatasaray futbol takımı kafilesine Atina’da sergilenen tutumun “şiddetle” protesto edildiği belirtildi.

YUNANİSTAN’DAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Yunanistan Sivil Savunma Dairesi’nden yapılan açıklamada ise, Yunanistan’daki corona düzenlemelerinin uyruğu ve kökeninden bağımsız olarak ülkeyi ziyaret eden herkesten tesadüfi olarak hızlı test uygulanmasını öngördüğü belirtildi.

Açıklamada hızlı testlerin kime yapılacağının akıllı logaritmaya göre seçildiği ve söz konusu sistemin Galatasaraylı futbolcuların PCR testlerinin 24 saatten eski olması sebebiyle tepki verdiği belirtildi.

İlginizi Çekebilir Galatasaray’a Yunanistan’da skandal tavırİlginizi Çekebilir Yunanistan’dan ilk açıklama geldi: Benim emrimle ülkeye girişlerine izin verilmediİlginizi Çekebilir Yunanistan’a siyasilerden art arda tepkiler