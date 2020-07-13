“Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırması (2)

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı ''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 Araştırması''nda Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ) ilk sırada yer alırken, Ford ikinci, Toyota üçüncü oldu.

"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 Araştırması"nın sonuçları İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan tarafından açıklandı.

Araştırmanın zirvesinde 87 milyar 949 milyon lira üretimden satışla yine TÜPRAŞ yer aldı. Ford 37 milyar 71 milyon lirayla ikinciliğini, Toyota 25 milyar 851 milyon lirayla üçüncülüğünü korudu. Oyak Renault da 24 milyar 635 milyon lira üretimden satışla dördüncü oldu. Böylece ilk dört şirket, 2019 yılında bir önceki senenin sıralamasına göre değişmedi.

İSO 500 araştırmasına bu yıl ilk kez katılan Star Rafineri 20 milyar 831 milyon liralık üretimden satışla listeye beşinci sıradan girdi.

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu, 2018'de 878 milyar lira olan üretimden satışlarını 2019'da yüzde 16,4 artırarak 1 trilyon liranın üzerine çıkardı. 2019 yılındaki artış, 2017'deki yüzde 33,2 ve 2018'deki yüzde 34,5'lik oranlar ile kıyaslandığında, son üç yılın en düşük artışı olarak dikkat çekti, büyüme performansı yavaşladı.

İSO 500'ün ihracatı da yüzde 2,4 artışla 73,5 milyar dolar oldu. Listede 30 yıl önce ihracat yapan firma sayısı 409 iken, son yıllarda bu rakam 450'ler bandını aştı ve 2019'da 463'e çıktı. İSO 500'ün Türkiye sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 42 oldu.

– Faaliyet karı 2,8 puan geriledi

Araştırmaya göre sıralamanın ilk 50'sini oluşturan kuruluşların toplam üretimden satışlar içinden aldığı pay, yüzde 50'ler mertebesini korudu. Temel göstergelere göre, 2019'da İSO 500'ün faaliyet karı oranı 2,8 puan gerileyerek yüzde 10,9'dan yüzde 8,1'e indi. Toplam faaliyet karı büyüklüğü ise 2018'de 108 milyar TL iken, 2019'da yüzde 14,6 azalarak 92 milyar TL'ye düştü.

Geçen yıl iç talebin daralması ve dış talep koşullarının zorlaşması nedeniyle sanayi kuruluşları, maliyet artışlarını satış fiyatlarına yeterince yansıtamadı, fiyatlarda indirime gitti. Bu nedenle faaliyet karında da önemli bir gerileme ortaya çıktı.

Ölçülmeye başlandığı 2013'ten beri sürekli artış gösteren FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) büyüklüğü, ilk kez yüzde 8,1 düşüşle 140 milyar TL'den 129 milyar TL'ye geriledi.

– Finansman giderleri yüzde 33,4 düştü

İSO 500'ün diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karları 154 milyar TL iken, gider ve zararları 117 milyar TL oldu. Böylece 37 milyar TL'lik üretim faaliyeti dışı net gelir elde edildi. Finansman giderleri yüzde 33,4 düşüşle 96 milyar liradan 64 milyar liraya inerken, finansman giderlerinin faaliyet karı içindeki payı da yüzde 88,9'dan yüzde 69,3'e geriledi.

Sanayi kuruluşları 2018 yılında elde ettikleri karın neredeyse tamamını finansman giderlerine ayırmışken, 2019 yılında finansman giderlerinin faaliyet karı üzerindeki baskısı daha azaldı.

Borçlanma ile öz kaynakların dağılımını yansıtan kaynak yapısında, İSO 500'de 2015 yılıyla birlikte ilk kez yüzde 60'ların üstüne çıkan toplam borçların payı, takip eden yıllarda da artış eğilimini sürdürmüştü. 2019'da da bir önceki seneye göre 1,4 puan daha artarak yüzde 68,4'e çıktı. Mali borçlar ise yüzde 23,7 artış göstererek 406 milyar liraya yükseldi.

Mali borçlardaki artış hızı, geçen yıla göre yavaşlasa da reel olarak büyüme eğilimini sürdürdü. Ancak mali borçlardaki sevindirici gelişme, vade yapısındaki iyileşme oldu. 2017'de yüzde 41,9, 2018'de yüzde 45,3 olan kısa vadeli mali borçların toplam mali borçlar içindeki payı, 2019'da yüzde 41,4'e indi. Uzun vadeli mali borçların payı da yüzde 58,6'ya çıktı. Bu durum, geçen yıl gerçekleştirilen borç yapılandırmaları ile birçok kısa vadeli mali borcun uzun vadeli hale getirildiğini gösterdi.

– Devreden KDV yükü yüzde 1,9 arttı

İSO 500'ün devreden KDV yükü, uzun yıllardır sürdürdüğü yüksek oranlı artışların ardından bu yıl sınırlı bir artış gösterdi. Devreden KDV yükü, bir önceki yıla göre yüzde 1,9 artışla 10,8 milyar TL oldu. Duran varlıkların toplam aktifler içindeki payı 2015'te yüzde 46,3'e yükseldikten sonra gerilemeye başlamış ve 2018'de yüzde 38,8'e kadar inmişti. Duran varlıkların payı 2019'da küçük bir oranda artarak yüzde 39,1'e yükseldi.

İSO 500'de kar eden kuruluş sayısı 381'den 411'e yükseldi. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kar elde eden kuruluş sayısı 2019 yılında 5 adet azalarak 483 olarak gerçekleşti.

– Katma değerde yüksek teknoloji yoğunluklu payı yükselişte

Teknoloji yoğunluklarına göre yaratılan katma değer dağılımında, 2019'da yaratılan katma değer itibarıyla en yüksek payı yüzde 40 ile düşük teknoloji yoğunluklu sanayiler aldı. Orta-düşük teknoloji yoğunluklu sanayilerin payı ise 5,4 puan azalarak yüzde 29,6 oldu. Orta-yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı yüzde 22,2'den yüzde 23,5'e yükseldi.

Yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı yüzde 5,3'ten yüzde 6,9'a ulaştı.

Ar-Ge harcaması yapan kuruluş sayısı, 276'dan 262'ye geriledi. Ar-Ge harcamaları ise önemli bir artış yaşadı. 2019 yılında İSO 500'ün Ar-Ge harcamaları yüzde 150'nin üzerinde artarak 3,8 milyar liradan 9,7 milyar liraya çıktı.

İSO 500'ün istihdamı 2019'da yaklaşık yüzde 1 arttı. Ödenen maaş ve ücretlerdeki artış da yüzde 20,5 olarak gerçekleşti. Bu da İSO 500'ün istihdama katkı yapmaya devam ettiğini gösterdi. İSO 500'de yabancı sermaye paylı kuruluşların sayısı, 2019'da değişmeyerek 117 olarak gerçekleşti. Halka açık kuruluş sayısı 67'den 66'ya düştü.

– En büyük 100 sanayi kuruluşu

2019 2018 Kuruluşlar Üretimden satışlar (Net) (TL)
1 1 TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 87.949.306.283
2 2 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 37.070.563.066
3 3 Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. 25.850.659.907
4 4 Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. 24.635.365.339
5 Star Rafineri A.Ş. 20.831.490.442
6 6 Arçelik A.Ş. 18.618.318.252
7 5 TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 17.214.311.459
8 7 İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. 16.391.885.570
9
10 8 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. 14.146.073.159
11 15 Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 12.591.587.725
12 10 Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 10.903.560.018
13 11 Çolakoğlu Metalurji A.Ş. 10.338.694.378
14 12 Mercedes-Benz Türk A.Ş. 9.943.691.164
15
16 9 İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. 9.803.127.248
17 13 PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. 9.233.405.399
18 22 TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. 8.677.894.242
19 33 EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü 8.515.825.488
20 17 BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. 8.359.211.422
21 14 Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 7.834.471.752
22 18 Aygaz A.Ş. 7.096.871.977
23 21 Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. 6.973.646.070
24 20 Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. 6.821.596.719
25 25 Unilever San. ve Tic. T.A.Ş. 6.450.827.343
26 23 KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. 5.947.670.908
27 19 Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş. 5.833.302.956
28 24 Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş. 5.590.822.991
29 26 Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. 5.280.678.279
30 45 Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. 5.240.529.005
31 28 Bosch San. ve Tic. A.Ş. 5.235.877.230
32 29 Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 5.142.855.672
33 37 Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş. 5.064.201.391
34 39 Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. 4.788.222.730
35 32 Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 4.735.845.003
36 27 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 4.599.424.093
37 42 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 4.440.145.122
38 Eti Bakır A.Ş. 4.403.956.126
39 47 Hayat Kimya Sanayi A.Ş. 4.218.086.172
40 31 Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. 4.183.924.272
41 30 Kroman Çelik Sanayii A.Ş. 4.011.288.457
42 35 Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş. 3.965.914.426
43 65 Nadir Metal Rafineri San. ve Tic. A.Ş. 3.883.238.111
44 46 Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. 3.828.375.148
45 50 Coca-Cola İçecek A.Ş. 3.790.697.383
46 41 AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. 3.722.101.899
47 34 Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş. 3.707.832.143
48 53 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 3.651.639.428
49 44 Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. 3.544.617.111
50 40 Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük San. ve Tic. A.Ş. 3.426.968.235
51 61 BMC Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 3.396.379.700
52 70 Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş. 3.386.939.367
53 51 İpragaz A.Ş. 3.360.533.727
54 56 BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş. 3.355.657.610
55 36 İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. 3.307.473.850
56 48 Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. 3.294.932.820
57 58 SÜTAŞ Süt Ürünleri A.Ş. 3.241.113.611
58 59 Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. 3.235.759.055
59 38 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 3.152.360.314
60 69 MAN Türkiye A.Ş. 3.118.994.638
61 43 Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş. 3.000.674.477
62 55 MMK Metalurji San. Tic. ve Liman İşletmeciliği A.Ş. 2.953.852.140
63 60 İçdaş Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım A.Ş. 2.952.193.096
64 84 Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş. 2.923.368.100
65 62 ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 2.908.037.114
66 86 Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. 2.894.895.278
67 71 Soda Sanayii A.Ş. 2.790.339.777
68 77 Sasa Polyester Sanayi A.Ş. 2.758.588.277
69 67 Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. 2.707.591.115
70 122 Trakya Cam Sanayii A.Ş. 2.683.580.577
71 54 Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. 2.667.090.370
72 64 Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş. 2.655.120.810
73 72 Tosyalı Toyo Çelik A.Ş. 2.636.427.236
74 81 Tatmetal Çelik San. ve Tic. A.Ş. 2.573.533.611
75 82 JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş. 2.539.723.345
76 57 Modern Karton San. ve Tic. A.Ş. 2.534.389.060
77 85 ROKETSAN Roket San. ve Tic. A.Ş. 2.527.326.947
78 91 Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2.513.343.408
79 73 Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş. 2.495.028.779
80 52 Borusan Mannesmann Boru San. ve Tic. A.Ş. 2.488.733.974
81 88 Atakaş Çelik San. ve Tic. A.Ş. 2.483.990.268
82 80 Gülsan Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş. 2.454.739.502
83 74 Posco Assan TST Çelik Sanayi A.Ş. 2.424.295.327
84
85 102 Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 2.340.298.608
86 100 Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş. 2.329.540.170
87 92 Bunge Gıda San. ve Tic. A.Ş. 2.308.164.629
88 90 Atlas Enerji Üretim A.Ş. 2.283.175.406
89 76 Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş. 2.258.116.827
90 133 Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (M.K.E.K.) Genel Müdürlüğü 2.219.654.630
91 93 Abalıoğlu Yem-Soya ve Tekstil Sanayi A.Ş. 2.186.330.736
92 49 Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. 2.182.370.896
93
94 115 Tusaş Motor Sanayii A.Ş. 2.174.890.126
95 98 Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş. 2.172.402.158
96 96 Sanko Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. 2.146.184.392
97 97 Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. 2.141.053.054
98 87 Goodyear Lastikleri T.A.Ş. 2.101.064.225
99 99 Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 2.098.945.656
100 BEYPİ Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. 2.077.503.219

(sürecek)

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