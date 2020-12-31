Türkiye'nin 6. alışveriş merkezi kütüphanesi “Vega İstanbul AVM”de açıldı

İSTANBUL (AA) – Edebiyat ve sanat içerikli etkinliklere, söyleşilere, imza günlerine, müzik performanslarına ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapacak Türkiye'nin 6. alışveriş merkezi kütüphanesi açıldı.

Vega İstanbul AVM Kütüphanesi, Sultangazi Belediyesinin desteğiyle 258 metrekare alanda 5 bin eserle okurların hizmetine sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, açılışta yaptığı konuşmada, kültürün somut miras ve somut olmayan miras olmak üzere iki temel dinamiği bulunduğunu söyledi.

Tarihi mekanların, eski eserlerin, kale, cami, mektep, medrese ve çeşmelerin, geçmiş medeniyetlerin bıraktığı kültür mirasının en kıymetli hazineleri olarak somut mirası oluşturduğunu anlatan Demircan, bakanlığın Anadolu'nun her tarafında binlerce eseri restore ederek hayata kazandırdığını kaydetti.

Kültür mirasının önemine dikkati çeken Demircan, "Bunlar neden kıymetli? Onlara bakan genç nesiller, mimarlar, restoratörler oradan ilham alarak, geleceğin mimarisini ve şehirlerini inşa ediyorlar. Her şey kültüre dayanacak. Yeni ürettiğimiz her şey sanat olarak, tasarım olarak yeni hayatı belirleyecek. Kökü mazide ati olmak böyle bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

– "İnsanoğlu, bütün düşünsel birikimini kitaplara yazmıştır"

Somut olmayan mirasın da önemli olduğunu, duygu dünyasının kitaplara yazıldığını dile getiren Demircan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanoğlu, bütün düşünsel birikimini kitaplara yazmıştır. Orada her türlü bilgi vardır. Dil, şiir, edebiyat, roman, projeler, felsefe, teknik bilgiler, hepsi kitaplarda. Kitapları hayata katmanın yolu yöntemi de bazen tiyatro, bazen müzik, bazen de sinemadır. Bunlar da aktarım araçları ama sonuçta kitaplar hafızamızın biriktirildiği yerler, onlarsız olmaz.

Bütün şehir medeniyetlerinde, şehrin merkezinde cami vardır, tekke vardır, medrese vardır, kütüphane vardır ve elbette çarşı vardır. Çünkü insanoğlu buralarda deveran edecek, buraları görecek, birikimleri buradan alacak yeni dünyalar kuracak. İşte çarşıların yeni dünyası da AVM'lerde şekillendi."

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak kültürü herkesin ayağına getirmekten mesul olduklarını belirten Demircan, "Bu nedenle ülke genelinde 1200'den fazla bizim kütüphanemiz var. Kamu kurumlarını, okulları kattığımızda 33 bin kütüphane var. Aslında çok geniş bir yelpazede kütüphaneler var, araştırma kütüphaneleri var, üniversite kütüphaneleri, diğer bakanlıkların kütüphaneleri var." diye konuştu.

İstanbul'da 100'den fazla, Türkiye genelinde yaklaşık 500 AVM bulunduğunu aktaran Demircan, "Milyonlarca insan buralara giriyor ve çıkıyor." dedi.

Demircan, kütüphanelerin zannedilenin aksine dolup taştığını, özellikle lise çağındaki çocukların, üniversiteye hazırlanan veya üniversitede eğitim gören gençlerin ders çalışacağı bir alana ihtiyaç duyduklarını ve kütüphaneye geldiklerini söyledi.

Bütün AVM'lerin sosyal sorumluluk olarak kütüphanelere yer vermesi gerektiğinin altını çizen Demircan, şunları ekledi:

"Hatta kütüphanenin yanına sanat da gelmeli, tiyatro da olmalı. Bu süreçte kültür ve sanat, eğitimden çok daha kıymetlidir kişisel hayatımızda, yavrularımız açısından. Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un da selamlarını ve gayretlerini burada özellikle iletmek istiyorum. Bütün bir ekip olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı, memleketimizin 81 vilayetinde müzeleriyle kütüphaneleriyle eski eser restorasyonlarıyla ve turizmle kültürü birleştirerek ülkemizi tanıtma gayretindedir.

İşte bu AVM kütüphanelerine bakanlık olarak çok büyük heyecanla koşturuyoruz. İstiyoruz ki bundan sonra bütün AVM'ler bunu kendi duyarlılıklarıyla yapsınlar. Kütüphaneler yetmez bundan sonra tiyatroyu, özellikle çocukların el becerilerini geliştirecekleri sanat atölyelerinin olduğu mekanları da düşünmek gerekiyor. Çünkü sonuçta her şey gençler için ve her şey toplum için."

– "Geleceğe uzanmanın en güzel yolu kitaptır"

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, ticaretin merkezi olan ekonominin kalbinin attığı mekanlarda bir kütüphanenin açılışında buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Yılmaz, "Bir kütüphanenin açılışında buluşmak ve yüzlerin böyle gülümsüyor olması, bilginin, kitabın, kültürün ve sanatın kalıcı olmasının ve mutluluk kaynağı olarak ne kadar önemli olduğunun açık bir göstergesidir." dedi.

Vega İstanbul AVM Kütüphanesi'nin İstanbul'da açılan ikinci AVM kütüphanesi olduğunu ve arkasının geleceğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kitaba ilme, irfana, sanata, bilgiye, önem veren; müellif olarak önem veren, hami olarak önem veren, yatırım yaparak önem veren hemen hemen herkes bir şekilde yaşamaya, yaşatılmaya, anılmaya değer görülmektedir. İnsanoğlunun yeryüzündeki temel arzularından birisi sınırlı ömrüne rağmen sınırsız bir geleceğe uzanabilmektir. Hadis-i Şeriflerde de ifade edildiği gibi bunun en güzel yollarından ve yöntemlerden biri kitaptır, kütüphanedir, kültürdür, ilimdir, irfandır.

Bugün de dünyadaki yeni gelişen trend, farkındalık oluşturmanın en önemli ve kalıcı yolu, kültüre, sanata, koleksiyona ve kitaba sahip olmaktır. Kütüphanenizdeki kitap ne kadarsa ve o kitaplar arasındaki nadide eserler kadarsa o kadar varsınız."

– "Sultangazi'de kitaplarla iç içe olmanın mutluluğunu paylaşıyoruz"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ise kütüphanenin yeni konsept içerisinde etkin kütüphane adıyla ilçedeki bir alışveriş merkezinde olmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Farklı bir konseptle bir alışveriş merkezinde kitabın hayatın odak noktasına alınmasının önemine dikkati çeken Dursun, "Sadece devletin kütüphane kurmadığı şahısların da kendi adlarına kütüphaneler kurduğu bir medeniyete sahibiz. Dolayısıyla bu medeniyetin çocukları olarak bizler de bugün burada Sultangazi'de böyle bir kütüphaneyle kitaplarla iç içe olmanın mutluluğunu paylaşıyoruz." dedi.

Açılışa, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Vekili Ali Odabaş, Nata Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Tanık da katıldı.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Demircan ve beraberindekiler, kurdele kesim töreniyle kütüphane açılışını gerçekleştirdi ve gezdi.

Havaalanı, gar ve alışveriş merkezi kütüphaneleri ile yaşam boyu öğrenmeyi teşvik etmeyi ve okuma oranlarını artırmayı hedefleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı, alışveriş merkezlerinin bu konudaki sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerine de fırsat sağlıyor.

Bakanlık ayrıca, alışveriş merkezlerinde kütüphane sayısını artırmak için 25 AVM yönetimiyle de görüşmelerini sürdürüyor.