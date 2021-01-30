Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, protestolarda ateşe verilen Trablusşam Belediyesini ziyaret etti

BEYRUT (AA) – Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, ekonomik kriz ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina sürecine karşı düzenlenen protestolar sırasında ateşe verilen Lübnan'ın Trablusşam Belediyesini ziyaret etti.

Büyükelçi Çakıl, ülkedeki mevcut ekonomik kriz ve Kovid-19 nedeniyle uygulanan sıkı karantinaya tepki olarak 25 Ocak'tan beri kuzeydeki Trablusşam kentinde süren eylemlerde belediye binası ve Sünni Şeriat Mahkemesi'nin ateşe verilmesinin ardından bugün kente bir dayanışma ziyaretinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Beyrut Ofisi Koordinatörü Orhan Aydın ve Beyrut Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü İbrahim Furkan Özdemir'in eşlik ettiği Büyükelçi Çakıl, Trablusşam Belediye Başkanı Riyad Yamak'ın yanı sıra Lübnan Yüksek Yardım Konseyi Genel Sekreteri Tümgeneral Muhammed Hayr, Trablusşam Belediyesi Meclis Üyesi ve Kültürel Miras Komitesi Başkanı Prof. Dr. Halid Tadmori ve diğer birçok yerel yetkili tarafından karşılandı.

Trablusşam Belediye Başkanı Yamak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'nin bu zor dönemde bölgeye olan desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Prof. Dr. Tadmori de Trablusşam Belediyesi'nin Türkiye ile ilişkilerine çok önem veren bir kurum olduğunun altını çizerek, halihazırda Trablusşam Belediyesi'nin Türkiye'den 5 kardeş belediye ile işbirliğini sürdürdüğünü Belirtti.

Büyükelçi Çakıl, ziyarete ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Trablusşam'da 28 Ocak Perşembe akşamı yaşanan olaylar sonrasında tarihi belediye binasının hasar görmesi üzerine, geçmiş olsun dileklerini sunmak amacıyla Belediye Başkanı Yamak’ı ziyaret ettiklerini söyledi.

Bu ziyaret vesilesiyle binada meydana gelen hasarı da gözlemleme fırsatı bulduklarını aktaran Çakıl, "Belediye Başkanı Yamak'a Türkiye’nin kardeş Trablusşam halkının her zaman yanında olduğu mesajını verdim. Hükümetimiz Lübnan ve Trablusşam halkının geçirdiği bu güç dönemde yanlarında olmayı sürdürecektir." dedi.

Trablusşam Belediye binasının onarımı ve tefrişi konusunda ellerinden gelen her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını kaydeden Büyükelçi Çakıl, ayrıca Trablusşam Müftüsü Şeyh Muhammed İmam'ı da makamında ziyaret ederek, gösteriler sırasında yangın çıkan Sünni Şeriat Mahkemesi dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini ifade etti.

– Ekonomik kriz ve Kovid-19 karantinası protesto ediliyor

Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın önüne geçmek için 14 Ocak'ta uygulanmaya başlayan 10 günlük olağanüstü halin 8 Şubat'a kadar uzatılması ve ekonomik kriz protesto ediliyor.

Kentte 25 Ocak Pazartesi gününden beri süren ve yüzlerce kişinin yaralandığı söz konusu protestolarda gece saatlerinde, Trablusşam Belediyesi ile hükümet konağında yer alan "Sünni Şeriat Mahkemesi" binaları ateşe verilmişti.