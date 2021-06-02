Türkiye'nin “çeltik ambarı” Edirne'de çeltik ekim mesaisi tamamlandı

EDİRNE (AA) – Türkiye'nin "çeltik ambarı" Edirne'de üreticilerin çeltik ekim mesaisi sona erdi.

Türkiye’nin pirinç ihtiyacının yüzde 41'ini tek başına karşılayan Edirne'de 500 bin dönüm alanda çeltik ekimi yapıldı.

Ekim öncesi çeltik tavası adı verilen tarlalarını büyük bir titizlikle hazırlayan üreticiler çeltik tohumlarını su doldurulan arazilere saçtı.

Mayıs ayının ilk haftasında başlayan, toprağın tavı ve hava sıcaklıklarına göre yaklaşık bir ay süren çeltik ekimi sona erdi.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, bölgede üreticilerin büyük kısmının çeltik ekimini tamamladığını aktararak, "İnşallah tüm üreticilerimiz için bereketli bir sezon olur." dedi.

Arabacı, Edirne'nin çeltik üretiminde Türkiye'de birinci sırada olduğunu ve dünya standartlarında üretim yapıldığını vurguladı.