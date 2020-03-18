Türkiye’nin Çin Büyükelçisi paylaştı: Üzüntüyle izliyorum

Çin’in Wuhan kentinden başlayarak dünyayı etkisi altına alan corona virüsünün Türkiye’ye gelmesinin ardından önlemler artırıldı. Ünlü isimler sosyal medya üzerinden destek mesajları paylaştı, birlik beraberlik çağrısında bulundu. Pekin Büyükelçisi Emin Önen’de sosyal medya hesabı üzerinden panik yok hastagı ile birçok mesaj paylaştı.

İşte o paylaşımlardan bazıları;

EVDE KAL

“Bu kadar büyük bir risk karşısında çok basit bir önlem; evde kal. ‘Bana bir şey olmaz, ben iyiyim’ demeyin lütfen, kesin bir sonuç almak istiyorsak toplumsal olarak kurallara riayet etmek şart Önce kendimize, sonra çevremize ve ülkemize en nihayetinde insanlığa karşı sorumluluktur.

“AKIL EDENLERE MUHASEBE ZAMANI”

Uzaya yolcu seferlerini konuştuğumuz, uçan arabaların ne zaman hayatımıza gireceğini tartıştığımız bir zamanda insanlık ellerini nasıl yıkaması gerektiğini yeniden öğreniyor. Gözle göremediğimiz bir virüs dünyanın ve insanın acizliğini anlatıyor. Akıl edenlere muhasebe zamanıdır.”



“GÜÇLÜ BİR ÜLKEYİZ”

“İşin uzmanı olmayan ama herkesten daha çok konuşup medyada tezvirat üretenler, Yapmayın! yok Umre’den, yok Avrupa’dan dönenler ayrımı yapmayın! Bari bu konuda kutuplaşmayalım virüs hangi görüşe mensup olduğumuza bakmaz. Ciddiye alalım, üstesinden geliriz biz güçlü bir ülkeyiz”

“AZ SEYAHAT EDELİM”

Öyle görülüyor ki salgının yeni merkezi Avrupa. Önümüzdeki 6 hafta kritik. Yapılması gereken hususların başında devletle milletin koordinasyonu geliyor.

Mümkün olduğu kadar az seyahat etmek ve yetkililer tarafından yapılan uyarıları takip ederek disiplin içinde uygulamak önemli.

“SOSYAL MEDYADA PANİĞE SEVK ETMEYELİM”

Üç aya yakındır virüsle mücadele etmeyi ve korunmayı öğrendik. Türkiye’de çıkan birkaç vaka üzerinden sosyal medyada insanların nasıl paniğe sevk edildiklerini üzüntüyle izliyorum. Unutmayalım; medyada koparılan terör, virüsten daha tehlikelidir!”

