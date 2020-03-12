Türkiye’nin corona virüsle imtihanı

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Uğur AKAGÜNDÜZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 10 Mart’da Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının görüldüğünü duyurmasının ardından Türkiye’nin birçok şehrinde önlemler artırıldı. Sozcu.com.tr; Konya, Çanakkale, Eskişehir, Bursa, Mersin, Muğla, Elazığ, Antalya ve Hatay’da yaşayan vatandaşların nabzını tuttu, virüse karşı ne önlem aldıklarını ve görüşlerini sordu.

TOPLU TAŞIMADAN UZAK DURUYORUM

Konya’da reklamcılık yapan 45 yaşındaki Mustafa Korkmaz, salgından korunmak için toplu taşıma araçlarından uzak durduğunu belirterek, “Öncelikle hijyene dikkat ediyorum. Elimden geldiği kadar toplu taşıma araçlarını kullanmamaya özen gösteriyorum. Kalabalık yerlere çok acil bir işim yoksa girmemeye çalışıyorum” dedi.

UMARIM HERKES DİKKATLİ OLUR

Çanakkale’de yaşayan grafiker Aleynanur Demiral (22) “Dün eczaneden maske aldım. Toplu ortamlarda takarak dikkatli olmaya çalışıyorum. Umarım herkes dikkatli olur. En kısa sürede bu virüsü atlatırız” dedi.

HİJYENE VE BESLENMEYE ÖZEN GÖSTERİYORUM

Devlet memuru olan ve Eskişehir’de yaşayan iki çocuk annesi Aysun Keskin Ok ise beslenme ve temizliğe dikkat ettiğini belirterek, şunları söyledi: İş yerinde sürekli ıslak mendil ve kolonya kullanıyorum. Çocuklarımın çantasında da sürekli ıslak mendil olur. Sürekli ellerini yıkama alışkanlıkları zaten vardı. Okullarında da zaten gerekli önlemler alınmış. Her sınıfa ve okul girişine el dezenfektanı konmuş. Çocuklarımı gönül rahatlığıyla okula gönderiyorum.

LİMON KOLONYASI KULLANIYORUM

Kocaeli’de yaşayan 30 yaşındaki Fatih Cem Tabak kolonya kullanmaya başladığını söyledi. Tabak şöyle konuştu: “Corona Virüsü ile ilgili tedirginlik yaşıyorum. Bakanın açıklamasından sonra tedirginliğimiz arttı. Hangi şehirde vaka görüldüğünü bilmediğimiz için birbirimizden şüphe ediyoruz. Bu virüsten nasıl korunacağımızı tam olarak bilmediğimiz için kendimizce önlem almaya çalışıyoruz. İnsanlarla tokalaşmıyoruz. Bakanlığın aldığı tedbirleri yeterli buluyorum. Halkın da kendi tedbirleri alması gerektiğini düşünüyorum. Ben kolonya kullanmıyordum şimdi kullanmaya başladım. Limon kolonyası kullanıyorum. Kolonyayı üstümde taşıyorum.”



ALINAN ÖNLEMLERİN YERİNDE OLDUĞUNU GÖRÜYORUM

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan evli ve iki çocuk babası turizmci Nevzat Kanber (49) salgın nedeniyle tedirginlik yaşadığını belirterek virüsün daha çok ileri yaşlardaki kişileri etkilediğini söyledi. Önlem için dezenfektan malzemesi kullandığını aktaran Kanber, “Sağlık Bakanlığı’nın aldığı önlemleri yeterli buluyorum” dedi.

VİRÜS AÇIKLAMASI ÇOK GEÇ YAPILDI

Virüse karşı temizliğe önem verdiğini ve bağışıklık güçlendirici ilaçlar kullandığını söyleyen satış pazarlama uzmanı 32 yaşındaki Yudum Ergün, Sağlık Bakanlığı’nın aldığı önlemleri yeterli bulmadığını ve yapılan açıklamanın ise gecikmiş bir açıklama olduğunu belirtti. Eczanelerde yeterli ilaç stokunun olmadığını ifade eden Ergün, vakanın tespit edildiği bölgede ise herhangi bir karantinanın bulunmadığını söyledi.

BİLİNÇLİ OLARAK YAŞAMA DEVAM ETMELİYİZ

Evli ve bir çocuk annesi 50 yaşındaki Ayser Özbulut ise paniğe kapılmadan bilinçli bir şekilde hayata devam edilmesi gerektiğini belirterek, salgına karşı günlük olarak hijyen şartlarına uygun yaşamaya çalıştığını söyledi.

BAŞIMIZA GELMEDEN ÖNLEM ALMIYORUZ

Bursa’da yaşayan 27 yaşındaki Okan Korulu’da tedirgin olduğunu ancak fazla bir önlem almadığını belirterek, “Başımıza gelmeden millet olarak önlem almıyoruz. Basit de olsa bir kolonya aldım ellerimi dezenfekte ediyorum” dedi.

KAPALI ORTAMDA BULUNMAMAYA ÖZEN GÖSTERİYORUM

Elazığ’da 45 yaşında işçi Ali Şeker, virüsün yayılmasını engellemek için yapılan çalışmaların desteklenmesi gerektiğini belirterek kişisel olarak temizliğe önem verdiğini söyledi. Kapalı alanlarda bulunmamaya özen gösterdiğini aktaran Şeker, medyada kafa karıştıran ifadelere de önlem alınması gerektiğini belirtti.

İNSANLAR MARKET ARABALARINA KOŞTURUNCA BİZ DE PANİĞE KAPILDIK

Antalya’da bir şirkette proje yöneticiliği yapan Ela Uçuracak (35) dezenfektan ve kolonya bulmakta güçlük çektiklerini fakat yiyecek konusunda sıkıntının olmadığını söyledi. Corona virüsü için gereken önlemlere dikkat ettiklerini belirten Uçuracak, şunları söyledi: Dün akşam gittiğimiz markette kolonya gibi şeylerin kalmadığını gördük. Dezenfektan zaten kalmamış. Her şeye zam geleceğini düşündüğümüz için ev alışverişi yapmak istedik. Ama insanların arabaları hunharca yığdığını görerek bizde paniğe kapıldık. Alacaklarımızdan çok daha fazlasını alarak çıktık.



İNSANLARLA TOKALAŞMIYORUM

Mersin’de yaşayan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Mustafa Umut, “Hijyene önem veriyorum. İnsanlarla tokalaşmamaya ve çok fazla yaklaşmamaya özen gösteriyorum. Sağlık Bakanlığı’nın da önlemlerini şu an yeterli buluyorum. Ülkemizde de hastalığın az ortaya çıkması bu tedbirlerin iyi olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

20 LİRAYA SATILAN MASKENİN FİYATI 100 LİRA OLMUŞ

Hasan Hüseyin Topbaş ise fiyatların aşırı derecede pahalandığını belirterek, “Şu an ıslak mendil ve kolonya piyasada yok. Marketlerde sadece marka olan kolonyalar var. Onlarında 200 mililitresi 15 lira. Eskiden 2-3 litrelik kolonya bidonları olurdu, aradık bulamadık. Daha önce kutusu 20 liraya satılan maskenin fiyatı 100 lira olmuş. Tek bir maske 5 lira. Fırsatçılık almış başını gitmiş. Birçok şey karaborsa olmuş durumda” dedi.

TÜRKİYE GENELİNDE BİR KARGAŞA ORTAMI VAR

Edirne’de yaşayan İnan Alpaslan, Türkiye genelinde bir kargaşa ortamının olduğunu belirterek genelinde bir kargaşa ortamı olduğunu düşündüğünü belirterek, “Aslında diğer virüslerle değerlendirdiğinizde ölüm oranı fazla da değil. Ama dünya genelinde hızla yayıldığı için korkuyorum. Kendi kişisel bakımım için önlemler aldım. Hem ben, hem eşim, hem de oğlum evde dezenfektan kullanıyoruz” dedi.

MÜLTECİ AKININDAN SONRA VİRÜS DAHA HIZLI YAYILABİLİR

47 yaşındaki Nazan Kılıç ise “Özellikle Edirne’deki mülteci akınından sonra virüsün daha hızlı yayılabileceği düşüncesi daha fazla korkutuyor. Önlem olarak hijyenimize dikkat ediyoruz. Sarılmayı, öpüşmeyi kestik. Biraz daha dikkat ediyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın aldığı tedbirlerle ilgili bir fikrim yok açıkçası. Bir tedbir aldıklarını duymadım” dedi.