Türkiye’nin de itiraz ettiği proje hakkında ABD U-dönüşü yaptı

İsrail-Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ortaklaşa planladığı ve geçmiş yıllarda ABD’nin de desteğini aldığı EastMed Boru Hattı projesiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşanıyor… Türkiye’nin projeyi geliştiren ülkelerle yaşadığı gerilim devam ederken Washington’dan dikkat çeken bir U-dönüşü geldi.

Sozcu.com.tr

Doğu Akdeniz’den elde edilen doğal gazın deniz altından bir boru hattı ile Avrupa’ya tedarik edilmesini sağlamak üzere hazırlanan proje ile ilgili ABD’den dikkat çekici bir U-dönüşü geldi.

Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ortak geliştirdiği ve EastMed Boru Hattı projesi olarak da bilinen ve yıllardır geliştirilen bu plan, Türkiye ile bölgedeki ülkelerin arasında gerilim yaratmıştı.

İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan Yunan hükümetinden kaynaklar, geçmiş yıllarda ABD Başkanı Trump yönetiminin desteklediği projeyi, Biden yönetiminin desteklemediğini duyurdu. İsmini açıklamayan bir başka Yunan hükümet yetkilisi ise Biden yönetiminin bu projeden dolayı endişeleri olduğunu yazan bir mektubun Atina’ya ulaştığını da aktardı.

Bu üç ülke bir karara vararak 6 milyar euroluk projeyi 2025 yılında tamamlayarak Avrupa’nın enerji kaynaklarını artırmayı planlamıştı. Yunan hükümet kaynaklarından biri, “ABD tarafı, Yunanistan’ın EasMed boru hattı projesinin ekonomik ve çevresel sorunlar yaratabileceğini gündeme getirdi” dedi.

Geçmiş yıllarda da bu projenin finansal yapılabilirliği ile ilgili tartışmalar gündeme gelmiş fakat Yunanistan, İsrail ve Rum Kesimi projeye destek verdiklerini duyurmuştu. Konuyla ilgili İsrail veya Türkiye’den bir açıklama gelmedi.

ANKARA İTİRAZ ETMİŞTİ

Geçmiş yıllarda Ankara, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin yer almadığı herhangi bir projenin başarısızlıkla sonuçlanacağını açıklamış ve bu projenin Türkiye’nin onayı olmadan devam edemeyeceğini duyurmuştu.

ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın Enerji Bakanı Dan Broulileette, 2020 yılının Aralık ayında ABD’nin altyapının oluşturulması için taraflarla görüşeceğini söylemişti.

Avrupa’nın doğalgaz konusunda Rusya’ya bağımlılığını azaltmak için bir alternatif olarak hazırlanan proje 1900 kilometrelik bir boru hattından oluşuyor. Planlara göre bu boru hattı ile yılda Avrupa’ya 10 milyar metreküp doğalgaz ulaştırılacak.

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