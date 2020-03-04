Türkiye’nin dezenfektan ekonomisi

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü endişesi Türkiye’yi sardı. Vatandaşlar, özellikle toplu taşıma araçlarında maske ile geziyor ellerini dezenfekte edebilmek için iş yerlerine antibakteriyel ürünler koyuyor. Peki, virüsten bu şekilde korunabilirsek bizi teğet geçer mi? Toplu ulaşım araçları, nasıl temizleniyor ve ne kadar maliyeti bulunuyor? Detaylar haberimizde.

MİNÜBÜS TEMİZLEME İÇ-DIŞ 100 TL

İstanbul Minibüsçüler Odası Başkanı Kazım Bilge, İBB yönetiminden metrolarda yapılan temizliği minibüsler için de isteyeceklerini belirterek, “İBB’den randevu aldık ve minibüsleri de temizlemelerini talep edeceğiz. Minibüsler, gece seferini tamamladığında temizlenmeye gidiyor. Ben de bu hafta sonu bana bağlı olan 39 durak başkanını alarak virüsten korunmak için neler yapmaları gerektiğini anlatacağım. Bir minibüsün iç dış temizliğini şu anda 100 liradan yaptırıyoruz” diye konuştu.

“BAZI TAKSİLERDE DEZENFEKTAN VAR”

Sözcü’ye konuşan Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksilerin temizlenmesi için çalışmaları sürdürdüğünü belirterek, “Araçlarımızda nasıl bir hijyen yöntemi uygulayabiliriz diye düşünüyoruz. Şu anda rutin iç-dış yıkama için kuaförlere gidiyoruz buna da iç 15, iç dış 30 liradan araçlarımızı temizletiyoruz. Geçen yıl araçlarımızı 20 liradan yıkarken bu yıl 10 lira kadar zam geldiğini söyleyebiliriz. Bazı araçlarımızda el dezenfektanı var. Virüse dair izleyeceğimiz yola dair de çalışmalarımız sürüyor” ifadelerini kullandı.

METRODA 2 MİLYON YOLCU TAŞINIYOR

Günde 2 milyon yolcu taşıyan İstanbul’daki 844 metro aracı, 90 kişilik bir ekiple görev yapıyor. Özellikle metro araçlarında yolcu koltukları, koltukların arka ve alt kısımları, düğmeler, yolcu tutamakları, cam kenarları ve havalandırma kapakları istasyonlarda İstanbulkart yükleme cihazları, yolcu geçiş turnikeleri, yürüyen merdivenler ile ortak alanlar temizleniyor.

“TÜM VİRÜSLERE ETKİLİ DEZENFEKTAN 35 TL”

Konu ile ilgili ulaştığımız İkitelli Sanayi’de temizlik ürünleri satan Tayfun Sönmez, corona virüsünden sonra satışlarının yüzde 50 arttığını belirterek, “100 cc virüs etkili alkol bazlı antiseptik dezenfektanı 20 TL’den satıyoruz. Bu ürünümüz çok sık gidiyor. Vatandaşlar hem evlerine hem de iş yerlerine asıyorlar. Tüm virüslere etkili dezenfektanımız yüzde 100 koruma sağlar, o da 35 TL. İş yerlerine 100’lü el dezenfektanı satıyoruz bunun fiyatı da 500 liradan 600’e çıktı” dedi.

“DEZENFEKTAN+ MONTAJ 80 LİRA”

Sanayi içinde dükkan işleten ve ürünlerinin çoğunu Eminönü, Tahtakale piyasasında satan Orçun Tosun, komşu esnaf arkadaşının da ürünleri montajladığını ve ikisinin ortak kampanya yaptıklarını belirterek, “Biz de el dezenfektanı 70 TL, montajla birlikte 80 liraya takıyoruz. Aynı ofise ister 5 ister 10 tane taktırsınlar aynı fiyatı sağlıyoruz. Maksat vatandaşımız virüsten korunsun” diye konuştu.