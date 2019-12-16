Sevgili seyirciler, Yeryüzü programı bundan böyle Tele1 ekranlarında pazar akşamları yer alıyor. Programın, dün akşamki bölümünde, Ceyda Karan, CHP Enerji Komisyonu Üyesi Necdet Pamir, Siyaset Bilimci Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu ve Gazeteci-Yazar İbrahim Varlı ile dış politikadaki gelişmeleri değerlendirdi. Tele1'e destek olmak için:
https://www.tele1.com.tr/destek Tele1 TV'ye Patreon üzerinden izleyici sponsoru olarak destek olabilirsiniz:
https://www.patreon.com/tele1comtr Bizi takip edin:
http://www.tele1.com.tr
Tweets by tele1comtr
http://www.instagram.com/tvtele1
http://www.facebook.com/tele1comtr
Kategoriler
Türkiye’nin dış politika hamlesi doğru mu? – Yeryüzü (15 Aralık 2019)
https://www.youtube.com/watch?v=iHZLvMy48AY
Sevgili seyirciler, Yeryüzü programı bundan böyle Tele1 ekranlarında pazar akşamları yer alıyor. Programın, dün akşamki bölümünde, Ceyda Karan, CHP Enerji Komisyonu Üyesi Necdet Pamir, Siyaset Bilimci Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu ve Gazeteci-Yazar İbrahim Varlı ile dış politikadaki gelişmeleri değerlendirdi. Tele1'e destek olmak için:
https://www.tele1.com.tr/destek Tele1 TV'ye Patreon üzerinden izleyici sponsoru olarak destek olabilirsiniz:
https://www.patreon.com/tele1comtr Bizi takip edin:
http://www.tele1.com.tr
http://www.twitter.com/tele1comtr
http://www.instagram.com/tvtele1
http://www.facebook.com/tele1comtr
Reklamlar