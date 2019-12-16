Türkiye’nin dış politika hamlesi doğru mu? – Yeryüzü (15 Aralık 2019)





Sevgili seyirciler, Yeryüzü programı bundan böyle Tele1 ekranlarında pazar akşamları yer alıyor. Programın, dün akşamki bölümünde, Ceyda Karan, CHP Enerji Komisyonu Üyesi Necdet Pamir, Siyaset Bilimci Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu ve Gazeteci-Yazar İbrahim Varlı ile dış politikadaki gelişmeleri değerlendirdi. Tele1'e destek olmak için:

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