Türkiye’nin doğusu ile batısından eş zamanlı öğretmen ataması çağrısı

Atama bekleyen öğretmenler adil dağılımlı 100 bin öğretmen atama taleplerini bu kez yurdun en doğusu ile en batısından, Van ve İzmir’den haykırdı. İzmir Gündoğdu Meydanı’nda ve Van Kent Meydanı’nda eş zamanlı düzenlenen eylemde, ortak açıklama metni okundu.

“Van’dan ve İzmir’den eş zamanlı olarak sesimizi yükselttiğimiz adil 100 bin atama talebimizi doğudan batıya yankılatıyoruz! 2022 yılında elimizde olmayan koşullar sebebiyle KPSS iptal edilmiş, dolayısıyla 5 oturum sınava girmiş bulunmaktayız. Aylarca yaşadığımız stres, ertelenen hayatlarımız, umutlarımız ve öğrencilerimize kavuşma arzumuz göz önünde bulundurulduğunda 100 bin adil dağılımlı öğretmen atamasının ivedilikle yapılmasını talep ediyoruz” denilen açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş öğretmenleri olarak vatanını, milletini, bayrağını en önemlisi kendisini seven; çalışan, çalışkan ve üreten yeni nesiller yetiştirmeye hazırız” mesajı da verildi.

“TEK AMACIMIZ VAR, ÖĞRENCİLERİMİZE KAVUŞMAK”

Açıklamada 21 Ekim’de sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başlayan mücadelelerinin tek bir amacı bulunduğunun altı çizilerek şöyle denildi:

* Sınıflarımıza ve öğrencilerimize kavuşmak! Bu gaye doğrultusunda cumhuriyetimizin 100. yılında, hiçbir branşı mağdur etmeden, adil dağılımlı 100 Bin öğretmen ataması için sesimizin duyulmasını istiyoruz. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi: ‘Okullarda öğretim vazifesinin güvenilir ellere teslimini, memleket evladının, o vazifeyi kendine hem bir meslek hem bir ideal sayacak saygıdeğer öğretmenler tarafından yetiştirilmesini sağlamak için öğretmenlik, her halde refah sağlamaya uygun bir meslek haline getirilmelidir.’

* Bizler yurdumuzun dört bir yanında görevimizi yapmaya, öğrencilerimizi çağdaş eğitim anlayışıyla topluma kazandırmaya hazır cumhuriyet öğretmenleriyiz! Bütçeden ayrılan aslan payının cumhuriyetimizin 100. yılında adil dağılımlı en az 100 Bin öğretmen ataması ile taçlandırılmasını talep ediyor, çocuklarımız dediğimiz öğrencilerimize; yuvamız dediğimiz okullarımıza en kısa zamanda kavuşmak istiyoruz.

“ÜCRETLİ ÖĞRETMEN ATAMASI YERİNE UZMAN ÖĞRETMEN ATANMALI”

Atama bekleyen öğretmen sayısına dikkat çekilerek, ücretli öğretmen uygulamasına son verilmesi istenen açılamada şu ifadeler kullanıldı:

2022 yılı itibariyle atama bekleyen öğretmen sayısının 416 bin 615 olduğu ve 2023 yılı itibariyle 250 bin öğretmen açığı tespit edildiği halde Milli Eğitim Bakanlığı alanında uzman, liyakat sahibi öğretmenleri atamak yerine okullarda ücretli öğretmen adı altında çocuklarımızı eğitimden bağımsız, farklı meslek dallarında uzman kişilere emanet etmektedir. Hem öğrencilerin hem öğretmenlerin mağdur edildiği bu sistemin bir an önce kaldırılması, ücretli öğretmenlerin yerine alanında uzman öğretmenlerin atamasının yapılması gerekmektedir.

Eğitim fakültelerinin ilgili bölümünden mezun olmuş, genel kültürü ve genel yeteneği denenmiş, eğitim bilimleri bilgisi ölçülmüş, öğretmenlik alan bilgisinde gerekli puanları almış öğretmenlerin bir de mülakat ile değerlendirilmesinin hiçbir objektifliği bulunmamaktadır. Mülakat süreci maalesef biz öğretmenlere zaman kaybı ve stres yaşatmaktadır. Bu durumdan kaynaklanan mağduriyetlerin yaşanmaması adına mülakat uygulamasının kaldırılarak her öğretmenimizin eğitim-öğretim süreci içerisinde çok yönlü şekilde değerlendirilmesini talep ediyoruz.