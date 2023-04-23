Türkiye’nin dört bir yanında 23 Nisan coşkusu

Türkiye’nin 81 kentinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Iğdır’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi. Belediye meydanındaki programda halk oyunları, çocuk etkinlikleri ve çeşitli gösteriler yapıldı.

Karabük’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında tören düzenlendi. Törende, gösteriler sunuldu.

Mardin’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezindeki programda da İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrenciler, şiirler okudu, gösteriler sundu.

Karaman’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. İlyas Küçüker İlkokulu bahçesindeki törenlere protokol üyelerinin yanı sıra öğrenciler, çocuklar ve velileri katıldı.

Kırıkkale’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen ilk törende Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Niğde’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, öğrenciler gösteri sundu.

Sivas’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Atatürk Anıtı önünde düzenlenen ilk törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Hataylı depremzede 14 yaşındaki İnci İnci, Antalya’nın Kemer ilçesinde ilk kez dalış yaparak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı su altında kutladı. Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ile ekibi, eğitimine Kemer ilçesine bağlı Göynük beldesinde devam eden İnci’ye bayram anısına dalış deneyimi yaşatmak istedi. Gerekli eğitimin ve deneme dalışlarının ardından eğitmenler gözetiminde tüplü 5 metre dalan İnci, su altında balıkları besledi, deniz altını yakından görme imkanı buldu. İnci’nin ilk kez deneyimlediği bu anları, su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan görüntüledi.

Düzce’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Düzce Anıtpark Meydanında Belediye tarafından düzenlenen “Çocuk Şenliği” etkinliğinde çocuklar eğlendi.

Denizli’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ziya Tıkıroğlu Sanat Merkezi’nde tören düzenlendi.

Konya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda öğrenciler, şiirler okudu, halk oyunları ve çeşitli akrobasi gösterileri sundu.

Çorum’da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı. Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen törende ilkokul ve ortaokul öğrencileri gösteriler sundu.

Afyonkarahisar’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Burada öğrenciler, şiirler okudu, halk oyunları ve çeşitli akrobasi gösterileri sundu.

Yalova’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanındaki programda, halk oyunları, çocuk etkinlikleri ve çeşitli gösteriler yapıldı.

Aksaray’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kütahya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Dumlupınar Spor Salonu’nda düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinliklerde halk oyunu ekibi gösteri sundu.

Kırklareli’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Özgürlük ve Demokrasi

Meydanında düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Sivas’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda, Kızılırmak İlkokulu öğrencileri gösteri sundu. (AA)