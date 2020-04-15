Türkiye’nin dünya çapında başarısı… – Yılmaz Özdil yazdı.

Yılmaz Özdil’in “Türkiye’nin dünya çapında başarısı” başlıklı 15 Nisan 2020 tarihli köşe yazısını okumak yerine dinlemek istiyorsanız sizin için özel hazırladığımız sesli makale okuyamıyorum dinliyorum videomuz.

Yılmaz Özdil köşe yazılarını yayınlandığı anda ilk siz dinlemek istiyorsanız buraya tıklayarak Alaturka Youtube kanalımıza abone olun.

Türkiye’nin dünya çapında başarısı… – Yılmaz Özdil

İki günlük sokağa çıkma yasağının Kastamonu’ya Çorum’a ve Yozgat’a büyük zararı var.

Çünkü, sokağa çıkma yasağı olduğu için biz İstanbullular haftasonunda üçüncü köprüden geçemiyoruz.

Biz ne kadar az geçersek, Kastamonulular Çorumlular Yozgatlılar o kadar fazla ödüyor.

★

İstanbullular geçemiyor bari parasını ödediğimiz köprüden biz kendimiz gelelim geçelim deseler, İstanbul’a giriş yasak…

Dolayısıyla, eskiden sadece geçmedikleri köprüye para ödüyorlardı, şimdi gelemedikleri şehirde geçmedikleri köprüye para ödüyorlar.

★

Yani, Rize’de Giresun’da yaşıyorsan, her sabah dua edeceksin ki, İstanbullular haftaiçinde üçüncü köprüden bol bol geçsin.

★

Kırşehirliler ve Ispartalılar mesela, sokağa çıkma yasağında, Demirel döneminde yaptırılan Boğaziçi Köprüsü’yle Özal döneminde yaptırılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne para ödemiyor.

Ama Akp köprüleri hiç sektirmiyor.

Kırşehirlilerle Ispartalıların, ben üçüncü köprü yerine ikinci köprüden geçmemiş kabul edilsem olmaz mı deme şansı yok.

★

İki günlük sokağa çıkma yasağının Erzincan’a Afyon’a ve Sivas’a büyük zararı var.

Çünkü, sokağa çıkma yasağı olduğu için biz İstanbullular haftasonunda Avrasya tüneli’nden geçemiyoruz.

Biz ne kadar az geçersek, Erzincanlılar Afyonlular Sivaslılar o kadar fazla ödüyor.

★

Üstelik, eskiden sadece girmedikleri tünele para ödüyorlardı, şimdi artık gelemedikleri şehirde girmedikleri tünele para ödüyorlar.

★

Yani, Uşak’ta Kırşehir’de Tokat’ta yaşıyorsan, her sabah dua edeceksin ki, İstanbullular haftaiçinde tünelden bol bol geçsin.

★

İki günlük sokağa çıkma yasağının en büyük mağduru ise, Kütahya.

★

Geçemedikleri Üçüncü köprü’ye ödüyorlar.

Giremedikleri Avrasya tüneli’ne ödüyorlar.

İstanbul’dan vazgeçtik, Bursa’ya bile seyahat etmeleri yasak olduğu için, geçemedikleri Osmangazi köprüsü’ne ödüyorlar.

Yurtiçi uçuşlar yasaklandığı için, hem uçamadıkları üçüncü havalimanına ödüyorlar, hem uçulamayan Kütahya havalimanına ödüyorlar.

★

Bilecik’te ücretsiz izne çıkarılan vatandaşımıza günlük 39 lira 24 kuruş ödeyecekler, aynı vatandaşımız, geçemediği Osmangazi köprüsü’ne her geçemediğinde 35 dolar artı kadeve ödeyecek.

★

(Şimdi bu yazıyı okuyanlardan bazıları diyebilir ki… Neden sadece bu şehirleri saydın, İzmirliler Ankaralılar Adanalılar Diyarbakırlılar Konyalılar aynı parayı ödemiyor mu?)

★

(E şuncacık yazıyla bile, aslında kimlerin yandaş müteahhitlere hampadan ne kadar para ödeyeceğini düşünmeye başladıysanız, ne mutlu bana!)

★

Köprü yapan, havalimanı yapan hükümet çok…

Ama dünya siyaset tarihinde, sokağa çıkma yasağında bile para ödenen köprüleri tünelleri havalimanlarını yapmayı başarmış, tek hükümet var.

★

Bakın, 162 ülkede salgın yaşanıyor.

Dünya çapında bu başarıya sahip tek ülke Türkiye.

★

Hani dün asrın liderimiz “bazı medya kuruluşları ve köşe yazarları şeamet tellallığı yapıyor, kirli zihniyetleriyle yalanlarıyla kin kusuyorlar, bunlar virüsten daha tehlikeli, düşün artık milletin yakasından” dedi ya…

Haklı.

Düşün artık milletin yakasından!

Yılmaz Özdil

Yılmaz Özdil köşe yazılarını yayınlandığı anda ilk siz dinlemek istiyorsanız buraya tıklayarak Alaturka Youtube kanalımıza abone olun.