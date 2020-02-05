Türkiye’nin en çok ziyaret edileni Ayasofya oldu

İstanbul Valiliği, yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gören; sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünyanın önde gelen yapılarından Ayasofya Müzesi’ninin 2019’da 3.7 milyon ziyaretçi ağırlayarak Türkiye’nin en çok ziyaret edilen müzesi olduğunu açıkladı.

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Valiliğin internet sitesinde paylaşılan bilgiye göre, konuyla ilgili konuşan Ayasofya Müzesi Müdürü Hayrullah Cengiz, şu ifadeleri kullandı;

*Ayasofya Müzesi, Türkiye’de en fazla ziyaretçi alan iki müzeden bir tanesi. Sayılara baktığımızda zaman zaman Topkapı Sarayı zaman zamansa Ayasofya Müzesi’nin 1. sırada yer aldığını görüyoruz.

*2012’den 2015 yılına kadar ziyaretçi sayımız ortalama olarak 3 buçuk milyon civarıdır. 2015 senesinde rekor ziyaretçiye sahip olmuştuk.

*2019 yılında ise 3.7 milyon ziyaretçi ağırlayarak yeni bir rekora imza attık.

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