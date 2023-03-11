Türkiye’nin en güvenilir yardım kuruluşu belli oldu

MeroPOLL Araştırma şirketi, “Türkiye’nin Nabzı Şubat 2023” araştırmasının “Yardım Kuruluşları” anketinin sonuçlarını paylaştı.

Araştırma şirketi, 2 bin 118 kişiyle bir anket gerçekleştirdi. Ankette katılımcılara, “Aşağıda size sayacağım kurumların her birine ne derece güvendiğinizi (0’dan 10’a kadar) 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 şeklinde bir puan vererek değerlendirir misiniz?” sorusu yöneltildi.

Anket sonuçlarına göre insanların en güvendiği yardım kuruluşu AHBAP, oldu. AHBAP’a güveniyorum diyenlerin oranı yüzde 7,8.

İkinci sırada ise Babala – Oğuzhan Uğur yer aldı. Babala’ya güveniyorum’ diyenlerin oranı ise yüzde 6,3.

Deprem sonrasında çadır satmasıyla büyük tepki çeken Kızılay ise sıralamada sonda yer aldı. Kızılay’a güveniyorum diyenlerin oranı ise 5,9



