Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın’ın teslim olması geçmişteki benzer olayları aklımıza getirdi. Sülün Osman’dan Banker Kastelli’ye, Banker Bako’dan Jet Fadıl’a uzanan süreçte günümüzün aktörlerine kadar geldik. 'Tosuncuk' vakası ve son olarak kripto para dünyasını sarsan Thodex olayı. Bu videoda Türkiye’nin en ünlü 6 dolandırıcısını anlattık. #dosyahaber
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Anasayfa Alaturka Online Türkiye’nin en ünlü 6 dolandırıcısı? Nasıl dolandırdılar, ne kadar dolandırdılar?