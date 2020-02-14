Türkiye’nin evlenme hızı yavaşlıyor

Evlenme sayısında birkaç yıl önceye kadar Avrupa’da ilk sırada yer alan Türkiye, sıralamada giderek geriliyor.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 2008’de binde 9,0 olan Türkiye’deki kaba evlenme hızı (belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen evlenme sayısı), 2018’de binde 6,8’e geriledi. 2008’de bu alanda birinci olan Türkiye, 2018’de Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke ile birlikte yer aldığı listede 4. sıraya düştü.

Evlenme hızı, ilgili yıldaki evlilik sayısının yine ilgili yılın ortasındaki nüfusa bölünüp binle çarpılması yoluyla bulunuyor.

GÜNEY KIBRIS BİRİNCİ

Listenin ilk sırasında binde 7,8’lik evlenme hızı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yer alıyor. İkinci sırada binde 7,4’lük oranla Romanya, üçüncü sırada binde 7,0’lık oranla Litvanya bulunurken, Letonya da binde 6,8’lik oranla Türkiye ile birlikte 4. sırada yer aldı.

Listede en düşük evlenme hızına sahip AB ülkesi binde 3,9’luk oranla Lüksemburg oldu. İtalya binde 3,2, İtalya binde 3,4’lük oranlarla son sıralarda yer alan diğer ülkeler olarak kaydedildi.

EVLİLİKLER AZALIYOR, BOŞANMALAR ARTIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de evlenen çiftlerin sayısı 2017 yılında 569 bin 459 iken 2018 yılında yüzde 2,9 azalarak 553 bin 202 oldu. Evlilik sayısında 2012’e göre düşüş, yüzde 8,4 oldu.

Boşanan çiftlerin sayısı 2017 yılında 128 bin 411 iken 2018 yılında yüzde 10,9 artarak 142 bin 448 oldu. Kaba boşanma hızı (belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen boşanma sayısı) binde 1,75 olarak gerçekleşti.

2011’de erkekler için 26,6, kadınlar için 23,3 olan ortalama ilk evlenme yaşı, 2018’de erkekler için 27,8, kadınlar için 24,8’e yükseldi.