Türkiye’nin fıtratında İSTİFA ETMEK YOK





KAHRAMANMARAŞ-HATAY DEPREMLERİ

45 binden fazla kişi öldü. Binlerce bina yıkıldı. Facia sonrası çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay Genel Müdürü Kerem Kınık bile istifa etmedi.

DİĞER 4 DEPREMDE DE İSTİFA YOK

Türkiye’de 2003’ten beri 5 büyük deprem yaşadı. Son faciadan önce 2003’te Bingöl’de 176 kişi, 2011’de Van’da 601 kişi, 2020’de Elazığ’da 41 kişi, 2020’de ise İzmir’de 116 kişi hayatını kaybetti. Yine istifa eden olmadı.

PAMUKOVA TREN KAZASI

22 Temmuz 2004’te İstanbul-Ankara seferini yapan ‘hızlandırılmış’ tren, Pamukova’da raydan çıktı. 41 kişi öldü.

ÇORLU TREN KAZASI

Uzunköprü-Halkalı seferini yapan yolcu treni, 8 Temmuz 2018’de Sarılar Köyü yakınlarında devrildi. 25 kişi hayatını kaybetti, 318 kişi yaralandı.

SOMA MADEN FACİASI

13 Mayıs 2014’te kömür madeninde çıkan yangında 301 madenci öldü. Facia, Türkiye tarihinin en çok can kaybı ile sonuçlanan iş kazası oldu.

■ 22 Kasım 2003’te Karaman’ın Ermenek İlçesi’nde kömür ocağında grizu patlaması sebebiyle 10 işçi yaşamını yitirdi. İşçilerin cansız bedenleri olaydan günler sonra çıkarılabildi.

■ 8 Eylül 2004’te Kastamonu’nun Küre İlçesi’nde bakır ocağındaki kazada 19 kişi öldü.

■ Odaköy’deki kömür madeninde 2006’da meydana gelen grizu patlamasında 17 işçi hayatını kaybetti.

■ 10 Aralık 2009’da Bursa Mustafakemalpaşa’daki maden ocağında grizu patlaması ile 19 işçi öldü.

■ 23 Şubat 2010’da Balıkesir Odaköy’de, grizu patlamasında 17 emekçi hayatını kaybetti.

■ 17 Mayıs 2010’da Zonguldak Kilimli’deki kömür ocağındaki grizu patlamasında 30 işçi göçük altında kaldı.

■ 28 Ekim 2014’te Ermenek’te bir kömür madeninde meydana gelen su baskını sonucu 18 işçi yaşamını yitirdi.

■ 17 Kasım 2016’da Siirt Madenköy’deki bakır madeninde meydana gelen faciada 16 işçi öldü.

■ 14 Ekim 2022’de Amasra’da 40 işçi yaşamını yitirdi.

Hata yapınca bıraktılar

YUNANİSTAN’da önceki gün meydana gelen ve en az 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının ardından olay yerine giden Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis “Kurbanlara saygım gereği istifa ediyorum” açıklaması yaptı.

Kostas Karamanlis

■ JAPONYA’da Başbakan Yoshihide Suga, Eylül 2021’de koronavirüs salgınını kontrol altına alamadığı için gerekçesiyle görevi bıraktı.

Anne Spiegel

■ ALMANYA’yı Temmuz 2021’de vuran sel felaketinde 230 kişi öldü. Rhineland-Palatinate Eyalet İçişleri Bakanı Roger Lewentz istifa etti. Eyalet Çevre Bakanı olan Anne Spiegel ise felaketten 10 gün sonra tatile gittiği ortaya çıkınca görevi bıraktı.

■ TAYVAN’da Nisan 2021’de 50 kişinin öldüğü tren kazasının ardından Ulaştırma Bakanı Lin Chia-lung “Tüm sorumluluğu üstleniyorum” diyerek istifa etti.

Valentin Radev

■ BULGARİSTAN’da Ağustos 2018’de bir otobüs şarampole devrildi, 17 kişi öldü. Ulaştırma Bakanı İvaylo Moskovski, Bölgesel Geliştirme Bakanı Nikolay Nankov ve İçişleri Bakanı Valentin Radev istifa etti.

■ TAYVAN’da Ağustos 2017’de arıza sonucu milyonlarca ev, 3 saat 40 dakika elektriksiz kaldı. Ekonomi Bakanı Lee Chih-kung istifa etti.

Jeanine Hennis

■ HOLLANDALI iki asker, 2016’da Mali’deki bir tatbikat sırasında yaşanan patlamada öldü. Savunma Bakanı Jeanine Hennis istifa etti.

■ JAPONYA, 2020 Olimpiyat Oyunları’nı hazırlandığı sırada bir stadyum inşaatının maliyeti, planlananın iki katına çıkarak 2 milyar dolara yükseldi. Spor Bakanı Hakubun Şimomura, Eylül 2015’te istifa etti. Son üç aylık maaşını da iade etti.

Chung Hong Won

■ GÜNEY Kore’de Nisan 2014’te okul gezisine giden öğrencileri taşıyan feribot alabora oldu. 304 kişi öldü. Başbakanı Chung Hong Won istifa etti.

■ LETONYA’da alışveriş merkezinin çatısı Kasım 2013’te çöktü. 54 kişi öldü. Başbakan Valdis Dombrovskis, “Benim de sorumluluğum var” diyerek istifa etti.

■ MISIR’ın Asyut kentinde Kasım 2012’de bir trenle öğrenci servisi çarpıştı. 49 kişi öldü. Demiryolları Başkanı Mustafa Kinavi ve Ulaştırma Bakanı Muhammed Reşad el Metini istifa etti.

■ GÜNEY Kıbrıs Rum Kesimi’nde Temmuz 2011’de bir donanma üssünde yanlış depolanan patlayıcılar infilak etti. 13 kişi öldü. Savunma Bakanı Kostas Papakostas, Genelkurmay Başkanı Petros Tsalikidis ve Dışişleri Bakanı Marcos Kipriyanu istifa etti.

Naoto Kan

■ JAPONYA’da Mart 2011’de 8.9’luk deprem ve tsunamide krizi doğru yönetemeyen Başbakan Naoto Kan istifa etti.

Yunanistan ayağa kalktı

YUNANİSTAN’da önceki gün meydana gelen tren kazasında ölü sayısı 57’ye yükseldi. Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis kaza sonrası görevi bıraktı. Kazaya neden olduğu öne sürülen istasyon şefi de tutuklandı. Kazanın ardından önceki akşam binlerce kişi sokaklara döküldü. Hükümeti tedbir almamakla suçlayan göstericiler “Kaza değil cinayet” sloganları attı. Polisle göstericiler arasında çatışmalar çıktı. Demiryolu sendikaları da tüm çağrılarının gözardı edildiğini belirterek dün genel greve gitti.