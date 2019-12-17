Kulis’te İsmail Dükel ve konuğu Devlet Eski Bakanı Gürcan Dağdaş, AKP’nin Türkiye’de yarattığı gelir dağılımı adaletsizliğini değerlendiriyor. Tele1'e destek olmak için:
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“Türkiye’nin geleceğinde cüzdansızlarla vicdansızların kavgası yaşanabilir” – Kulis (16 Aralık 2019)
https://www.youtube.com/watch?v=1dVPL9mrkmw
Kulis’te İsmail Dükel ve konuğu Devlet Eski Bakanı Gürcan Dağdaş, AKP’nin Türkiye’de yarattığı gelir dağılımı adaletsizliğini değerlendiriyor. Tele1'e destek olmak için:
https://www.tele1.com.tr/destek Tele1 TV'ye Patreon üzerinden izleyici sponsoru olarak destek olabilirsiniz:
https://www.patreon.com/tele1comtr Bizi takip edin:
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