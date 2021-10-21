Türkiye’nin gri listeye alınmasıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan, Mali Eylem Görev Gücü’nün (Financial Action Task Force FATF) raporunda Türkiye’nin ‘gri liste’ye alınmasına ilişkin, “Ülkemizin gri listeye alınması hak edilmeyen bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Bundan sonraki süreçte, FATF ve ilgili tüm kurumlarla iş birliği içerisinde gerekli adımlar atılmaya devam edilecek ve ülkemizin hak etmediği bu listeden en kısa sürede çıkması sağlanacaktır” açıklamasında bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, FATF’ın suç gelirlerinin aklanması, terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılımının finansmanı ile mücadele alanında uluslararası standartları koyan ve ülkelerin bu standartlara uyum durumlarını değerlendiren bir kuruluş olduğu belirtildi.

Türkiye’nin de 39 üyesi bulunan FATF’ın 1991’den beri üyesi olduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

* Ülkemiz, uluslararası standartlara uyumlu olarak yapılan düzenlemeler çerçevesinde gerekli adımları atmaktadır. Ülkemiz, FATF tarafından hazırlanan rapor dikkate alınarak 27 Aralık 2020 tarihinde ‘Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’u çıkarmıştır.

* Böylece 2019 FATF raporunda dile getirilen 4 hususta (Terörizmin Finansmanı ve Kitle İmha Silahları alanında hedeflenen finansal yaptırımlar, iç kontrol ve iştirakler ile yaptırımlar) önemli bir gelişme sağlamıştır.

* Pandemi sürecindeki tam kapanma tedbirlerine rağmen, Türkiye FATF standartlarına uyum için kayda değer bir gelişme gerçekleştirerek, mevzuat açısından üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmiştir.

Açıklamanın devamında, Türkiye’nin yükümlülükleri kapsamında attığı adımlar şöyle sıralandı:

* Bu çerçevede Türkiye; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi malvarlığı dondurma kararlarını 24 saatten kısa bir sürede uygulamaya koymuş, iç dondurma mekanizması tesis etmiş, yükümlü gruplarına risk bazlı denetim uygulamış, yükümlülüklere uyum rehberleri hazırlamış, tüzel kişiler için risk analizi çalışmasını tamamlamış, gerçek faydalanıcılık sicilini kurmuş, MASAK’ı yeniden yapılandırmış, kara para aklama ve terörizmin finansmanı suçları için ihtisas mahkemeleri kurmuş, UYAP’taki adli istatistik modülünü daha etkin hale getirmiş ve suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanında etkinliğin artırılmasına ilişkin Ulusal Strateji Belgesi’ni yürürlüğe almıştır.

“HAK EDİLMEYEN SONUÇ ORTAYA ÇIKARDI”

Yapılan uyumluluk çalışmalarının FATF tarafından yeterli görülmediği ifade edilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Atılan bu adımlar, FATF değerlendirme sürecinde ilgili kurumlarımız tarafından bütün açıklığıyla ortaya konulmasına rağmen FATF tarafından yeterli görülmemiş ve ülkemiz gri listeye alınmıştır.

* Yapılan uyumluluk çalışmalarına rağmen ülkemizin gri listeye alınması hak edilmeyen bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Bundan sonraki süreçte, FATF ve ilgili tüm kurumlarla iş birliği içerisinde gerekli adımlar atılmaya devam edilecek ve ülkemizin hak etmediği bu listeden en kısa sürede çıkması sağlanacaktır.

GRİ LİSTE EKONOMİYİ ETKİLİYOR

Bu yıl Mayıs ayında yayınlanan bir IMF araştırmasına göre, FATF gri listesi, bir ülkenin sermaye girişleri üzerinde büyük ve önemli bir etkiye sahip.

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