TURKiYE’NİN GUNDEMİ BURADA

BÜYÜK SATRANÇ TAHTASI BÜYÜK SES GETİRDİ

SÖZCÜ TV’de 22 Mart Çarşamba akşamı ilk kez izleyiciyle buluşan “Büyük Satranç Tahtası” programı ilk yayınıyla büyük ses getirdi. Simge Fıstıkoğlu’nun moderatörlüğünde, SÖZCÜ gazetesi yazarı Aytunç Erkin’in yorum ve sorularıyla konuklarını ağırladığı programda alanında uzman akademisyenler, siyasetçiler ve gazeteciler, en çarpıcı yorum ve görüşleriyle gündemi değerlendirdi. Simge Fıstıkoğlu ile Aytunç Erkin’in bu akşamki programda konukları, İstanbul Baro Başkanı Filiz Saraç, gazeteci ve 21. Dönem Milletvekili Nazif Okumuş ve gazeteci Faik Bulut konuk olacak. Ülke siyasetinde yaşananlar en gerçekçi ve şeffaf yönleriyle masaya yatırılacak.