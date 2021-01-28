Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği, Sudan'da üniversite sınavında ilk 10'a girenleri ödüllendirdi

HARTUM (AA) – Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği, Sudan'da üniversite giriş sınavında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Sınavda ilk 10'a giren başarılı öğrencilere başkent Hartum'daki Sudan Türkiye Mezunları Derneğinde ödül töreni düzenlendi.

Törene Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, dernek yetkilileri ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Büyükelçi Neziroğlu, törende yaptığı konuşmada, Sudan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin derin bağlara dayandığını, kendilerini Sudan'da evlerinde gibi hissettiklerini söyledi.

Neziroğlu, "Sınavda ilk 10’a giren öğrencilerle bir araya geldik, onlara Türkiye Burslarını tanıttık. Hem de küçük birer hediye takdim ettik. Türkiye, Sudan’a her yıl çok sayıda burs veriyor. Bu sene de inşallah bu başarılı gençler böyle bir fırsatı yakalayacaklar." dedi.

Üniversite giriş sınavı Sudan ikincisi Merve Muhammed Said de "Kardeş Türkiye, adet ve kültürümüzün en çok benzediği ülkelerden. İnşallah Türkiye'de okuma fırsatı bulur ve başarılı olurum." diye konuştu.

Program, Büyükelçi Neziroğlu tarafından öğrencilere çeşitli hediyelerin takdiminin ardından sona erdi.