“Türkiye’nin havayollarındaki ihmaller kazaları artırdı” – Gün Ortası (6 Şubat 2020)





Zeynel Lüle'nin sunduğu Gün Ortası programının konukları Türk Hava Yolu Dernekleri Başkanı Necmi Ekici ve Avrupa İklim Ağı Türkiye Koordinatörü Elif Gündüzyeli konuk oldu. Programda Sabiha Gökçen Havaalanı'nda yaşanan uçak kazası ve Van'daki son gelişmeler değerlendirildi. Tele1'e destek olmak için:

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