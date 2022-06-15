Türkiye’nin ilk rekreasyon amaçlı göleti levhada kaldı!

Erzurum’un Aziziye ilçesinde DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 2016 yılında 19 milyon liraya ihale edilen ve 2018 yılında bitirilmesi gereken gölet inşaatı aradan yıllar geçmesine rağmen halen bitirilemedi. Gölet inşaatında incelemelerde bulunan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, “AKP’li milletvekillerine sesleniyorum, Erzurum halkından aldığınız oylar helal mi, haram mı? Bu gölet inşaatının durumundan haberiniz var mı?” diye sordu.

Orhan BOZKURT

Erzurum’da Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü aracılığı ile Türkiye’nin ilk rekreasyon amaçlı göleti 2016 yılında 19 milyon 117 bin liraya ihale etti. 2018 yılında bitirilmesi gereken ‘Aziziye Depolama Göleti’ ihalesini Arsel Enerji Çevre Telekom İnşaat. San. Ve Tic. A.Ş. aldı. Ancak aradan yıllar geçmesine rağmen projede bir arpa boyu yol alınamadı.

“BUNU BİR ALLAH’IN KULU İZAH ETMEYECEK Mİ?”

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, gölet için kurulan inşaat alanındaki tanıtım levhası önünde açıklamalarda bulundu. Kaya, “Erzurum siyasi iktidarın yüzde 80 civarında oy aldığı bir il. Ey AKP milletvekilleri, yöneticileri… Ey Erzurum halkı verdiğiniz oylar helal mı, haram mı? 2018 yılında bitmesi gereken inşaat 2022 yılı olmuş henüz ortada bir şey yok. Bunu bize bir Allah’ın kulu izah etmeyecek mi?” diye sordu.

BAKAN EROĞLU’NUN PRESTİJ PROJESİYDİ

Aziziye ilçesi Dadaşkent yolu üzerinde kurulacak olan Bilim, Kültür, Doğa, Tarih ve Eğitim Parkı içerisinde yer alacak gölet inşaatı dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun prestij projeleri arasında gösteriliyordu.

Türkiye’nin dinlenme amaçlı ilk biyolojik göleti olarak 670 dönümlük alana projelendirilen ‘Aziziye Depolama Projesi’ bitirilmesi halinde göl alanı 85 bin metre kare uzunluğu ise bin 115 metre olacak.

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