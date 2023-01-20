Türkiye’nin ilk yüz naklinin üzerinden 11 yıl geçti

AÜ Hastanesi Organ Nakli Toplantı Salonu’ndaki programa Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, AÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, Türkiye’nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar katıldı. Yüz nakilli Uğur Acar için 11’inci yıla özel pasta kesildi.

‘TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ’

Uğur Acar’a yapılan yüz naklinin üzerinden 11 yıl geçtiğini belirten Prof. Dr. Ömer Özkan, “Bu tür ameliyatlar ülkenin sağlık sisteminin geldiği düzeyi gösteriyor. Bu sadece bizin hastanemiz değil, Antalya için Türkiye için önemli. Eğer sağlık turizminde ve diğer olaylarda ülke tıbbının düzeyinin göstermesinde, Türkiye’nin adının bu kadar duyulmasında bir miktar emeğimiz olduysa çok mutluyuz. Yapılan bir tane iş, o ülkenin dışardaki imajını çok değiştiriyor. Biz Akdeniz Üniversitesi olarak ülke imajına katkıda bulunduğumuzu düşünüyoruz. Uğur’a sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice yıllar diliyoruz. Üniversitemizin elemanı Uğur’un inşallah düzenli bir hayatı olur” dedi.

‘DÜNYADA YAYGINLAŞMAYA BAŞLADI’

Prof. Dr. Ömer Özkan, yüz ve rahim nakli bekleyen çok hasta olduğunu aktardı. Rahim nakli mevzuatının çıkmasını birçok ailenin heyecanla beklediğini anlatan Prof. Dr. Özkan, “Pandemiden dolayı kaybettiğimiz bir dönem var. Dünyada artık birkaç ülkede yaygınlaşmaya başladı. Rahim naklinin başladığı ülkede de bu ameliyatların artması için mevzuat altına alınması gerekiyor” diye konuştu.

‘İLK NAKLİN DEĞERİ DAHA İYİ ANLAŞILACAK’

Rahim naklinin canlıdan da olabileceğini belirten Prof. Dr. Ömer Özkan, “Dünya rahim nakillerinde bizim tekniğimizi kullanıyor. Bazı ülkelerde canlıdan yapılan nakillerde komplikasyonlar görüldü. Bu işin ciddiyeti anlaşılsın diye söylüyorum. Türkiye’de de belli merkezlere ruhsat verilmesi ve bu merkezlerde nakillere yoğunlaşılması gerekiyor. Nakiller gelecekte de bizim tekniğimiz üzerinden gelişecek. Tıbbımız çok iyi, övgüler alıyoruz. Gelecekte bizim tekniğimizden bahsedilerek nakiller yaygınlaştığı zaman ilk naklin değeri daha iyi anlaşılacak” ifadelerini kullandı.

‘GENETİK YAPISINI BOZMAMAK LAZIM’

Hayvanlardan insana yapılan organ nakilleriyle ilgili de konuşan Prof. Dr. Özkan, “Bunun altyapısını oluşturmak lazım. Genetik yapısını bozmak lazım. Onun ilaçlarının düzenlenmesi gerekiyor. Bizim de ülke olarak bu anlamda öncü olmamız gerekiyor” dedi.

RAHİM NAKLİNDE ‘ÖMER ÖZKAN TEKNİĞİ’ KULLANILIYOR

Dünyada ilk rahim naklini yaptıklarını hatırlatan Prof. Dr. Ömer Özkan, ameliyat sonrasında yurt dışından gelen çok sayıda bilim insanına ‘Ömer Özkan Tekniği’nin öğretildiğini anlattı. Prof. Dr. Özkan, şöyle konuştu:

“Hala bizim tekniğimizi kullanılıyorlar. Gelecekte herhalde bizim tekniğimizin üzerinde gelişmiş olacak. Bu Türk tıbbında çok ileridir. Çok mutluyuz. Örneğin bir Behçet hastalığımız var. Rusya’dan arıyorlar Behçet hastalığı var dediler. Bizim ismimiz de Behçet hastalığı gibi anılıyor ve bu isim Türk ismi. Bu ne kadar önemli. Gelecekte de inşallah bizim tekniğimizden bahsedilerek rahim nakli ilk ismiyle anılır.”

’11 YAŞINDA GİBİ HİSSEDİYORUM’

Uğur Acar da yeni yüzüyle 11 yılı doldurmanın mutluluğunu yaşadığını anlattı. Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan ve tüm doktorlara teşekkür eden Acar, “Hayatım boyunca tıraş olamazken artık tıraş olabiliyorum. Aynalara bakamazken aynalara bakabiliyorum. Çocukların korktuğunu hissederken artık yolda yürürken çocukların benden korkmadığını fark ediyorum. Yeniden doğmuş gibi hissediyorum. 29 yaşındayım ama kendimi 11 yaşında gibi hissediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Acar, doktorlarla pasta kesti.

TÜRKİYE’DE BİR İLK

Antalya’nın Manavgat ilçesi Gebece köyünde dünyaya gelen, henüz 1 aylıkken evde çıkan yangında yüzünün yüzde 90’ında kalıcı hasar oluşan Uğur Acar’ın hayatı, 21 Ocak 2012 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk yüz nakli ameliyatıyla değişti. Yüzündeki yanık nedeniyle 19 yıl kendisini toplumdan soyutlayan, çocuklar korktuğu için alışveriş merkezlerine, parklara gidemeyen Acar, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Prof. Dr. Özlenen Özkan ve 35 kişilik ekibi tarafından gerçekleştirilen nakille yeni görünümüne kavuştu. Uşak’ta beyin ölümü gerçekleşen Ahmet Kaya’nın (37) bağışlanan yüzü, Türkiye’de ilk defa yapılan ve 11 saat 45 dakika süren operasyonla Uğur Acar’a nakledildi.

DÜNYADA BİR İLK

Mersin’in Anamur ilçesinde yaşayan Mustafa (40)- Derya Sert (34) çifti, 2010 yılında, çift kol ve yüz nakli ameliyatlarıyla gündem olan ve rahim nakli ameliyatı hazırlığı yaptığını duyuran Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne başvurdu. Tetkikleri yapılan Derya Sert’e AÜ Hastanesi’nde gerçekleştirilen ve dünyada ilk olan ve 7 saat süren operasyonla 9 Haziran 2011’de karavradan rahim nakledildi.

Prof. Dr. Ömer Özkan ile eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan çiftinin yaptığı nakil sonrasında, gebelik denemeleri başladı. Bir kaç kez başarısız olunan denemeler sonrasında Sert, hamile kaldı ve 4 Haziran 2020’de annelik sevinci yaşadı. Derya Sert’in hamileliğinin 28’inci haftasında 760 gram doğan bebeğe, operasyonu gerçekleştiren ekibin başındaki Prof. Dr. Ömer Özkan’ın adı ve soyadı isim olarak verildi. (DHA)