Türkiye’nin, Katar’ın su yönetimine ihtiyacı mı var?

İYİ Parti İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray, Türkiye’nin Katar ile imzaladığı belirtilen ‘Su Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı’na ilişkin kamuoyunda çıkan iddiaları Meclis gündemine taşıdı. Çıray, su sorununun çevresel bir problem olmasının yanında aynı zamanda bir kalkınma ve milli güvenlik sorunu olduğuna dikkat çekerek cevaplaması için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye şu soruları yöneltti:

Türkiye ile Katar arasında imzalandığı duyurulan “Su Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı”nın içeriğinde neler vardır? Detaylarını kamuoyuna açıklamayı düşünüyor musunuz?

Bu anlaşmanın nedeni nedir? Ülkemizin su yönetiminde ihtiyaç duyduğu gereksinimler mi mevcuttur? Eğer öyleyse bu gereksinimler nelerdir?

Su kaynakları yönetiminin bu anlaşmayla Katar’a devredildiği, karşılığında da Türkiye ekonomisine dolar desteği sağlanacağı doğru mudur?

Anayasa Mahkemesi’nin Katar’la anlaşmanın imzalandığı süreçte, 27 Kasım günü 2 milyon hektar arazinin sulanmasını düzenleyen Sulama Birlikleri’nin işletme devrinin önünü açtığı doğru mudur?