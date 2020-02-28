Türkiye’nin kontrolleri durduracağını duydular sınıra koştular

Yazan:
Alaturka Online
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Suriye’nin İdlib kenti kırsalında rejim kuvvetleri tarafından yapılan Türk silahlı Kuvvetleri’ne yönelik hava saldırısının ardından Türkiye’nin muhtemel yeni mülteci baskısını taşıyamayacağı ifade edildi. Türkiye’nin AB’ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama yönünde karar aldığı haberlerinin ardından Edirne’de göçmen hareketliliği yaşanmaya başladı.

DHA

Edirne’ye gelen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 300 göçmen, haberin duyulmasının ardından gece yarısı Yunanistan’a geçmek üzere sınıra doğru yürüyüşe geçti.

DHA

Sırtlarına çantalarını alan göçmenler, Karaağaç Mahallesi’nden Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı’na ulaşmak için yürüyüşlerini sürdürüyor.

DHA

Aralarında Suriye, İran, Irak, Fas, Pakistanlıların da bulunduğu göçmenler, İdlib’deki saldırının ardından kendi aralarında haberleşerek Yunanistan’a geçmek için Edirne’ye geldiklerini söyledi. DHA

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