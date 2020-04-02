Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

ANKARA (AA) – Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2 bin 456 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 79 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 18 bin 135'e, can kaybının da 356'ya ulaştığını açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Koca, paylaşımında, "Test sayımız düne göre 4 binin üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı. İyileşen 82 yeni hastamız var. Son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların yüzde 82'sinin 60 yaşını aşmış kişiler olması yine dikkat çekici." bilgisini verdi.

Tabloya göre; toplam test sayısı 125 bin 556, toplam vaka sayısı 18 bin 135, toplam vefat sayısı 356, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1101, toplam entübe hasta sayısı 783, toplam iyileşen hasta sayısı 415 oldu.

Bugünkü test sayısı 18 bin 757, vaka sayısı 2 bin 456, vefat sayısı ise 79 olarak kayıtlara geçti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden belediye başkanlarına video konferansla seslendi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan mesajlar şöyle:

– "En büyük önceliğimiz, vatandaşlarımızın geçim sıkıntısına düşmeden temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlayabilmektir. Aldığımız tedbirlerin büyük bir bölümü, doğrudan dar gelirli insanlarımıza destek vermeye yöneliktir. Bu çerçevede, sosyal devlet ilkesi gereği ihtiyaç sahibi 2 milyon haneye, biner lira nakit yardımı gerçekleştiriyoruz"

– "Böyle bir dönemde siyasi rant hesabı yapanları maşeri vicdan asla unutmayacaktır. Umut vermek, güven aşılamak, katkı sunmak yerine, karamsarlık pompalayanları milletimiz asla affetmeyecektir"

– "Kendilerini Türkiye Cumhuriyeti devletinin dışında ve üstünde görenlere milletimiz de hak ettiği cevabı veriyor, verecektir. Hele hele 83 milyonun kader ortaklığını sembolize eden bir projeyi dinamitlemeye çalışmak açık söylüyorum, gafletten öte bir davranıştır"

– "Türkiye'de kimse hukukun ve kanunların üstünde değildir. Korona salgınıyla mücadeleyi sulandırmaya, bunu günlük siyasetin malzemesi haline dönüştürmeye hiç kimsenin hakkı yoktur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye tarafından tıbbi yardım malzemesi ulaştırılan İtalya ile İspanya'nın başbakanlarına mektup gönderdi.

Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'ye gönderdiği mektupta, şunları kaydetti:

"Türkiye, İtalya'nın kara gün dostu olduğunu gösterirken, Avrupa Birliği dahi yardımlar konusunda çeşitli engellere imza atarken, maalesef İtalyan basınında ülkemizi haksız yere itham eden, tıbbi malzemelere el konduğunu ileri süren mesnetsiz haberlere de rastladık. Bu konuda, İtalyan makamlarınca yapılan sağduyulu açıklamalardan duyduğumuz memnuniyeti ayrıca ifade etmek isterim."

Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Perez-Castejon'a gönderdiği mektupta ise "Türkiye olarak, İspanya halkının tek yürek olarak kriz karşısında sergilediği dirayetli ve kararlı duruşu takdirle izliyoruz. Hükümetinizin salgının ilk günlerinden bu yana etkin önlemler alarak krize karşı yoğun ve başarılı bir mücadele verdiğini görüyoruz. Size bu çabalarınızda muvaffakiyetler diliyorum. Temennimiz, dost İspanya halkının bu felaketi de en kısa sürede ve en az zararla atlatması, yeniden refah, huzur ve esenlik dolu günlere geri dönebilmesidir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehir Hastaneleri ile ülkemize her türlü imkanı içerisinde barındıran modern sağlık merkezleri kazandırdık. 2 bin 682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesinin ilk etabını 20 Nisan'da hizmete alıyoruz. Diğer hastanelerimizi de süratle tamamlayarak milletimizin hizmetine sunacağız." açıklamasında bulundu.

– 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandı

İletişim Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şimdiye kadar 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandığını açıkladı.

– Bakan Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge ile görüştü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile telekonferansla görüşen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından şu bilgileri verdi:

"Avrupa'da pandemi politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini belirttik. Sayın Kluge veri paylaşımına değindi, DSÖ'nün Türkiye'nin uygulamasını emsalsiz bulduğunu söyledi."

Bakan Koca, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Feriha Öz'ün ailesine de taziyelerini iletti.

– Kovid-19'un Kamu İhale Sözleşmelerine etkisi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine etkisine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgede, Kovid-19 salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla Türkiye ve dünya genelinde sosyal ve ekonomik hayata ilişkin bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.

Bu kapsamda yayımlanan genelgede, şunlar kaydedildi:

"4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (istisnaları dahil) ile bu kanundan istisna edilen düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilen ihaleler sonucunda imzalanan sözleşmelerde, Kovid-19 salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkansız hale geldiğine ilişkin başvurular, yükleniciler tarafından bu durumun belgelendirilmesi suretiyle sözleşmenin tarafı olan idareye yapılacaktır.

İdarelerce bu başvurular 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 10'uncu maddesi ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenecek ve karar alınmadan önce idarelerce Hazine ve Maliye Bakanlığının değerlendirmesi alınacaktır.

İdarelerce yapılan değerlendirme sonucunda ortaya çıkan durumun yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, yüklenicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi şartlarının birlikte gerçekleştiğinin tespit edilmesi üzerine süre uzatımı verilmesine veya sözleşmenin feshine karar verilebilecektir."

– Kronik hastaların raporlarına ilişkin açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kronik hastaların 1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçetelerinin ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını bildirdi. Selçuk, "Bu kapsamda, kronik hastalığı nedeniyle sağlık raporuna dayalı olarak ilaç ve tıbbi malzeme alan hastalarımızın yeniden reçete düzenletmelerine de gerek kalmayacak." diye konuştu.

Özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulamasını 31 Mart'a kadar geçici süreyle askıya aldıklarını hatırlatan Selçuk, "Bu kapsamda, bu uygulamamızın geçerliğini de ikinci bir duyuruya kadar uzattık." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, vatandaşlara yönelik koronavirüse karşı psikososyal uzman desteği için oluşturulan "444 0 632" numaralı çağrı merkezinin 7 gün 24 saat aranabileceğini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sezonuna ilişkin, "Bizim öngörümüz mayıs sonuna ertelenecek, şu anki gidişat onu gösteriyor." dedi.

Turizmdeki ilk hareketlerin iç turizmde başlayacağını söyleyen Ersoy, "Askıdaki personel kısa çalışma programına dahil edilebiliyor. Özellikle turizm işletmelerine buradan duyuruyorum; lütfen askıdaki personeli geri çağırsınlar, işe girişlerini yapsınlar ve kısa çalışma ödeneğinden yararlandırsınlar." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, çektikleri kısa videolarla "Evde kal, kitapla kal" çağrısına destek olan sanatçı, iş insanı, yazar ve akademisyenlere katkılarından dolayı teşekkür etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, salgının yaşandığı zor günlerde sokak hayvanlarının unutulmaması gerektiğini belirterek, evlerin önüne bir kap mama ve su bırakılması çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine gönderilen talimatta, tedarik zincirinin temel halkaları içerisinde yer alanlar ile plaka tespit sistemleri, sınır güvenlik sistemlerinin yapım, bakım ve onarımından sorumlu ASELSAN çalışanları ve bunlara ait araçlara şehirler arası seyahatlerinde sağlık kontrolünden geçmeleri kaydıyla kolaylık sağlanması istenildi

– Kılıçdaroğlu'nun video konferans görüşmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu video konferans yöntemiyle Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız ile bir toplantı yaptı.

Kılıçdaroğlu, toplantıda, "Bu süreçte, 'Sigortalı mıydı, sigortasız mıydı?' diye bir ayrım yapmaksızın herkesin bir gelir güvencesine kavuşması lazım. Bu konuda da İşsizlik Sigortası Fonu'nun harekete geçirilmesi lazım." dedi.

Kılıçdaroğlu, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz'ün ailesine başsağlığı diledi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Topyekun bir sokağa çıkma yasağının getirilmesi yerine, sokağa çıkışın etkili şekilde kontrol altına alınması için net ve kesin tedbirlerin ortaya konulması, koruyucu hizmetler başta olmak üzere devletin varlığını, milletin birliğiyle perçinleyecek uygulamaların hayata geçirilmesinin daha önemli olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüsün en fazla görüldüğü 10 ilde tam izolasyon sağlanmasının mecburiyet haline geldiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin, Twitter sayfasından yapılan paylaşımda, bu yıl koronavirüsle ilgili 4 bine yakın alan adı alındığı, bunlardan yüzde 8'inin zararlı içerik barındırdığı bildirildi.

Zararlı internet siteleri üzerinden oltalama tekniğiyle kişisel bilgilerin çalınabileceği belirtilen paylaşımda, "Bu sitelere ve kısa mesajla iletilen bağlantılara dikkat edin. Sadece resmi kaynakları takip ederek önleminizi alın." uyarısı yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, önlemler kapsamında Ankara, Samsun, Van ve Manisa'daki eğitim merkezleri, sağlık ve ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin hizmetine sunuldu.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası ve salgınla mücadele kapsamında Kore gazileri için yardım kolileri dağıttı.

– YÖK ve valiliklere "kağıt reçete" yazısı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, kağıt reçete hakkında, YÖK ile valiliklere yazı gönderildi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Kovid-19'un pandemik hastalık ilan edildiği anımsatılan yazıda, "Bakanlığımızca ülkemizde Kovid-19'un yayılmasının önlenmesi, ihtiyaç planlamaları ile stok ve tedarik yönetiminin etkin yapılması, ülkemizde ürün erişilebilirliğinin temin edilmesi, sağlık hizmeti sunumunun aksamaması ve kamu sağlığının korunması amacıyla gerekli tedbirler alınmış ve alınmaya devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

Yazıda, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımız Bilim Kurulundaki öğretim üyelerinden oluşan komisyonla yapılan toplantı sonucunda alınan kararlar doğrultusunda, kağıt reçete kaynaklı kontaminasyon riski göz önünde bulundurularak bulaş riskinin önlemesi amacıyla hastanelerde doktorlar tarafından kağıt reçetelerin asgari düzeyde kullanılmasının tavsiye edildiği hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim."

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yayın kuruluşlarının yöneticileri ile yaptığı görüşmede, "Virüsle ilgili sabahtan akşama kadar yapılan yayınların aralarına daha eğlendirici, daha rehabilite edici içeriklerin eklenmesi esastır diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

– PTT hak sahiplerine yapılacak sosyal yardımları evlerde teslim edecek

PTT iş yerlerinde sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle, sosyal yardım ödemelerinin 3 Nisan'dan itibaren PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla kararlaştırılan 5 gün içinde hak sahiplerine kendi ikametlerinde yapılacağı bildirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ortak açıklamasına göre, değerlendirmeler sonucunda PTT'de sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerinin ikinci bir açıklamaya kadar kapatılması kararı alındı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan 1000'er liralık yardımların bundan böyle hak sahiplerinin adreslerine teslim edileceğini bildirdi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde kurulan sebze pazarında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yayımlanan İçişleri Bakanlığının ek genelgesi çerçevesinde alışverişler yapılmaya başlandı.