Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

ANKARA (AA) – Türkiye'de son 24 saatte 175 bin 133 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 6 bin 818 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 175 bin 133 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 818 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 761 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 7 bin 218 kişinin tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 277 bin 987'ye yükseldi.

Test sayısı 27 milyon 698 bin 556'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 399 bin 781, vefat sayısı 24 bin 328, ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

– Sağlık çalışanlarına yönelik ilk doz aşılamada sona gelindi

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları bugün de devam etti. Aşılamanın altıncı gününde, CoronaVac aşısı olanların sayısı 950 bini geçti.

– Yurt genelindeki 90 yaş ve üstü evlerinde aşılanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün, huzurevleri ve engelli bakım merkezlerinde kalanların yanı sıra 90 yaş ve üstü vatandaşların aşılanacağını bildirmesinin ardından bu sabah 81 ilde aşılama çalışmalarına başlandı.

Bu kapsamda yurt genelindeki 90 yaş ve üstündeki 198 bin kişiye evinde CoronaVac aşısı uygulanacak. Bu yaş grubunun aşılanmasının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

– Koca, Rusya Büyükelçisi ile "Sputnik V" aşısını görüştü

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'u bakanlıkta misafir ettiklerini belirterek, "Kendileri ile Sputnik V aşısı başta olmak üzere sağlık alanındaki iş birliklerimizi değerlendirdik." bilgisini verdi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin ile de görüşen Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Aşı programımıza verdikleri destek ve üstlendikleri dostça rol sebebiyle kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnsanlığın ortak faydası için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

– Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki Kovid-19 tedbirleri

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yolcuların güvenle seyahat etmeleri için uygulanan sıkı salgın tedbirleri sürdürülüyor. Havalimanının terminal binasında "Sizi önemsiyoruz" sloganıyla başlatılan yeni uygulama kapsamında, yolcuların havalimanı terminaline maskesiz ve biletsiz girişi yasaklanırken, terminalin tüm alanları dezenfekte edildi.

Salgın nedeniyle kapatıldıktan sonra 1 Haziran 2020'de tekrar açılan terminalde, 31 Aralık 2020'ye kadar hijyen ve dezenfeksiyon için 21 ton sıvı sabun ve 16 bin 500 litre sıvı dezenfektan kullanılarak, 513 bin metrekare alanın dezenfekte edildiği açıklandı.

– Malkara'da kısıtlama ihlaline para cezası

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında mühürlü olmasına rağmen kıraathanede oyun oynayan 25 kişiye 77 bin 500 lira ceza uygulandı.

Nevşehir'de zabıta ekipleri, kentteki farklı noktalarda ulaşım hizmeti veren 74 özel halk otobüsünü oturum düzeni ve maske kullanımı konusunda denetledi.