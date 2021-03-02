Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

ANKARA (AA) – Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 291 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 837 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 135 bin 291 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 837 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 668 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 892 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 586 bin 73'e yükseldi.

Test sayısı 33 milyon 440 bin 843'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 723 bin 316, vefat sayısı 28 bin 706, ağır hasta sayısı 1227 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

– Kovid-19 vakaları Doğu-Güneydoğu'da düşük, Karadeniz'de yüksek seyrediyor

Kovid-19 ile mücadelede başlatılan "yerinde karar" dönemi kapsamında, bugün itibarıyla il bazında "kademeli normalleşme" süreci hayata geçirildi.

Sağlık Bakanlığınca 81 il için ilk kez 8-14 Şubat'ı kapsayan her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısının duyurulmasının ardından 20-26 Şubat'a ilişkin veriler açıklandı.

Buna göre, 3 büyükşehirden İstanbul'da her 100 bin kişideki vaka sayısı 68,23'dan 89,90'a yükseldi. Ankara'daki sayı 35,39 iken 39,84, İzmir'de ise 42,67 iken 53,42 oldu.

– 100 bin kişideki vaka sayısının en yüksek olduğu iller

Geçen hafta açıklanan verilere göre, ülke genelinde her 100 bin kişide en çok vakanın görüldüğü 5 il olan Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun, bu hafta da ilk 5 sırada yer aldı ancak bu şehirlerin kendi içindeki sıralaması değişti.

Vaka sayısı, Trabzon'da 207,54'ten 239,52'ye, Rize'de 200,08'den 213,10'a, Ordu'da 228,40'tan 301,76'ya, Giresun'da 217,51'den 264,71'e, Samsun'da 202,94'ten 262,17'ye yükseldi.

Böylece en çok vakanın görüldüğü 5 il bu hafta, Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon ve Rize şeklinde sıralandı.

Bu illerin hepsinin haftalık vaka sayılarının 100 binde 200'ün üstünde olması dikkati çekti.

– Haftalık vaka sayısı 100 bin kişide 100'ün üstünde olan iller

Bu şehirlerin ardından gelen ve haftalık her 100 bin kişide 100'den fazla vaka görülen iller sırasıyla, "Tokat 166,50, Sinop 160,03, Osmaniye 145,13, Balıkesir 142,57, Aksaray 123,08, Konya 119,28, Adıyaman 116,20, Gümüşhane 114,58, Sakarya 114,34, Amasya 110,50, Edirne 107,43, Burdur 105,36" oldu.

– Vaka sayısı bakımından en iyi durumdaki 10 il

Geçen hafta açıklanan verilere göre, en iyi durumdaki Hakkari'deki sayı 3,21'den 4,97'ye yükseldi. Bu ili izleyen Şırnak'ta ise vaka sayısı, 3,91'den 2,29'a düştü.

Önceki verilere göre, her 100 bin kişide en az vakanın görüldüğü 10 il arasındaki Batman'da sayı 8,71'den 8,06'ya, Van'da 13,92'den 10,13'e, Mardin'de 12,52'den 9,24'e, Siirt'te 20,54'ten 16,35'e düştü. Muş'ta 8,51'den 16,64'e, Diyarbakır'da 10,00'dan 17,94'e, Bitlis'te 15,10'dan 15,68'e, Kars'ta 18,60'dan 22,84'e yükseldi.

Ülke genelinde her 100 bin kişide en az vakanın görüldüğü 10 ilin arasına bu haftaki verilere göre vaka sayısı 20,42'den 15,40'a düşen Şanlıurfa, 18,45'ten 15,81'e gerileyen Bingöl ve 20,54'ten 16,35'e düşen Siirt girdi.

Buna göre, en az vakanın görüldüğü 10 il bu hafta sırasıyla Şırnak, Hakkari, Batman, Mardin, Van, Şanlıurfa, Bitlis, Bingöl, Siirt ve Muş oldu.

– Vaka artışı devam eden Trakya'da 243 bin 558 Kovid-19 aşısı yapıldı

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış devam ederken Edirne "çok yüksek riskli", Kırklareli ve Tekirdağ "yüksek riskli" kentler arasında yer aldı.

Sağlık Bakanlığının haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarına göre Edirne'de vaka sayısı 107,43, Kırklareli'nde 94,44, Tekirdağ'da 85,55 olarak belirlendi.

Bölge illerinde geçen haftaya göre en yüksek artış, 75,29'dan 107,43'a yükselen Edirne'de oldu. "Çok yüksek riskli" iller arasında olan Edirne'de, lokanta, kafe ve restoranlar tedbirler kapsamında kapalı kaldı.

Sağlık Bakanlığının "https://covid19asi.saglik.gov.tr/" internet sitesinde yer alan verilere göre, Trakya'da en çok aşı 116 bin 833 ile Tekirdağ'da uygulandı.Edirne'de 69 bin 562, Kırklareli'nde ise 57 bin 163 aşı yapıldı.

– İstanbul'da yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı

İstanbul'daki ana sınıfları, ilkokul, 8. ve 12. sınıflar ile özel eğitim okullarında yeni normalleşme süreciyle birlikte ders zili çaldı.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin maske takma kuralına uydukları görüldü.

İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, kademeli olarak haftanın 2 günü yüz yüze, 3 günü de online eğitim yapılacağını aktardı.

– Ankara Valiliği, 4 farklı mesai saati uygulanması kararı aldı

Ankara Valiliği, kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede gelinen son aşamada Cumhurbaşkanlığının talimatları ve İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda, 3 Mart Çarşamba gününden itibaren Ankara'daki kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatlerinde düzenleme yapıldığı belirtildi.

Kurumlarda uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanmaya devam edileceği belirtilen açıklamada, özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum kuruluşlarına ait hükümlerin saklı olduğu kaydedildi.

Alınan karar doğrultusunda kurumların mesai saatlerinin 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde uygulanacağı duyuruldu.

– Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlar açıklandı

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak, bazı kararlar aldığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre, illerin düşük, orta, yüksek, çok yüksek olarak 4 ayrı risk grubuna ayrıldığı ve salgınla mücadeledeki tedbir seviyelerinin risk gruplarına göre belirleneceği ifade edilen açıklamada, bu kapsamda yeni bir karar alınıncaya kadar Ankara'nın orta riskli bölge grubunda değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, il genelinde uygulanmak üzere İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda oy birliğiyle alınan kararlara yer verildi.

Buna göre, Ankara genelinde sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında İçişleri Bakanlığının 30 Kasım 2020 tarihli genelgesi ve İl Hıfzıssıhha Kurulunun 1 Aralık 2020 tarihli kararında belirlenen "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde" yer alan istisna/muafiyetler (sonraki kararlarda yapılan eklemeler dahil) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecek.

Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içi ve hafta sonlarında 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Bu kişiler, toplu taşıma araçlarını kullanabilecek.

– Yeme-içme yeri için oturma düzeni planı hazırlanacak

Lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı, kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri, 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.

Bu iş yerleri için Sağlık Bakanlığı "Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde yer alan masalar ve koltuklar arasındaki mesafe koşulları göz önünde bulundurularak, açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanacak.

Mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecek. Yeme-içme yerleri, 19.00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek.

"Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"ndeki mesafe kuralları ile belirtilen kapasite kullanım oranlarına göre her bir yeme-içme yeri için oturma düzeni planı hazırlanacak, içeride aynı anda bulunacak müşteri sayısı, müşterilerin içeriden ve dışarıdan rahatlıkla görebileceği şekilde ilan edilecek.

Yeme-içme yerlerinde, onaylanan oturma düzeninde belirtilen şeklin dışında kesinlikle fazladan masa-koltuk bulundurulmayacak ve bu yerler, Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edemeyecek.

– Nikah ve düğünlerde, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayrılacak

Halı saha, yüzme havuzu gibi tesisler, 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verebilecek. Bu tesislere girişlerde HES kodu sorulacak, seyirci, refakatçi, misafir alınmayacak.

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerde, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayrılacak, katılımcı sayısı 100'ü geçmeyecek ve törenler 1 saatle sınırlı olacak.

– "Sarı, turuncu ve kırmızı iller de mavi olana kadar tedbirli olmalıyız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin tüm illerinin "mavi" (düşük riskli) olması için çalışacaklarını belirterek, "Bunu sağlayacak olan en önemli gayretimiz tedbirlere tam uyum. Sarı, turuncu ve kırmızı iller de mavi olana kadar tedbirli olmalıyız. Mavi illerimiz de durumlarını korumalı." uyarısında bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından 20-26 Şubat tarihlerini kapsayan illere göre Kovid-19 risk değerlendirme haritasını paylaşarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Haritamızın tamamının mavi olması için çalışacağız. Bunu sağlayacak olan en önemli gayretimiz tedbirlere tam uyum. Sarı, turuncu ve kırmızı iller de mavi olana kadar tedbirli olmalıyız. Mavi illerimiz de durumlarını korumalı."