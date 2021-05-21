Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

ANKARA (AA) – Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı. 9 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 846 oldu.

Ağır hasta sayısı 1977 oldu, 8 bin 852 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 998 bin 639'a yükseldi.

Toplam test sayısı 51 milyon 950 bin 729'a ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 169 bin 951, vefat sayısı 45 bin 840 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

– Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küresel Sağlık Zirvesine mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Dönem Başkanı İtalya ve Avrupa Birliğinin (AB) ortaklaşa ev sahipliğinde Roma'da düzenlenen Küresel Sağlık Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, dünyada en büyük mutluluğun sağlık olduğunu bir kez daha hatırlattığını vurgulayan Erdoğan, "Türkiye olarak, bu anlayışla salgının ilk günlerinden itibaren elimizdeki imkanları vatandaşlarımızla beraber dost ve kardeş ülkeler için de seferber ettik. Temel sağlık ekipmanları ve araçlarının hızlı bir şekilde geliştirilmesi, üretilmesi ve dağıtılmasını sağladık." diye konuştu.

"158 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yerli solunum cihazları da dahil, muhtelif kalemde tıbbi cihaz ve ekipmanı gönderdik." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gelişmekte olan bazı ülkelerin üretim kapasitelerini güçlendirmek için kişisel koruyucu malzeme üretilmesine yönelik eğitim programları düzenledik. Dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına özel önem verdik. Ülkemizde misafir ettiğimiz 4 milyon sığınmacının sağlık hizmetlerine erişimini kesintisiz sürdürdük. Bugün itibarıyla 12 milyonu ikinci doz olmak üzere, toplam 27 milyondan fazla aşılama gerçekleştirdik. Yerli aşı üretim çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz. Öte yandan aşıya erişim konusunda küresel ölçekte ciddi adaletsizlikler yaşandığını görüyoruz. Dünya genelinde şimdiye kadar tatbik edilen aşıların yüzde 80'i, yüksek veya üst orta gelirli ülkelerce kullanıldı. Gelişmiş ülkelerde nüfusun çoğunluğu en az bir doz aşılanmışken, Sahra Altı Afrika'da bu oran yüzde 1'i dahi bulmadı. Benzer vahim tablolar dünyanın 100'e yakın ülkesinde de yaşanıyor."

– "Yerli aşımızı, hazır olur olmaz, tüm insanlığın istifadesine sunacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak, bugüne kadar elimizdeki aşıları diğer ülkelerle paylaşmaya gayret ettik. Yerli aşımızı, hazır olur olmaz, vatandaşlarımızla beraber inşallah tüm insanlığın istifadesine sunacağız. Çok-taraflı finansal kuruluşların ve girişimlerin aşıya adil erişim konusundaki çabalarını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

– Aşı miktarı

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 21 Mayıs saat 23.40 itibarıyla 27 milyon 649 bin 969'a ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 23.40 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı 15 milyon 810 bin 914, ikinci doz aşı 11 milyon 839 bin 72 oldu.

Sağlık Bakanlığınca son 24 saatte birinci ve ikinci doz toplam 336 bin 998 Kovid-19 aşısı yapıldı.

– Hafta sonu kesintisiz uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Tam Kapanma" sonrasında Kovid-19 ile mücadelede kural ve önlemleri içeren "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge göndermişti.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde saat 21.00 itibarıyla başlayan, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 24 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

– İş güvenliği uzmanları kademeli olarak aşılanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bakanlık tarafından yetkilendirilen iş güvenliği uzmanlarının kademeli olarak aşılanacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, iş yerlerinde sağlık ve güvenliği tesis etmeye yönelik çalışan iş güvenliği uzmanlarının bilgilerini Sağlık Bakanlığı ile paylaşacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Vedat Bilgin, "Bakanlığımız tarafından yetkilendirilen iş güvenliği uzmanlarımız kademeli olarak aşılanacak." ifadesini kullandı.