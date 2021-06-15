Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

ANKARA (AA) – Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, 35 milyon 852 bin 582'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 15 Haziran saat 23.30 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 21 milyon 920 bin 800, ikinci doz 13 milyon 931 bin 782 oldu. Böylece toplam doz miktarı 35 milyon 852 bin 582'ye ulaştı.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 3 milyon 943 bin 543, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 273 bin 390 olmak üzere toplamda 6 milyon 216 bin 933, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 869 bin 935, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 170 bin 187 olmak üzere toplamda 3 milyon 40 bin 122, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 483 bin 26, ikinci doz aşı sayısı 954 bin 11 olmak üzere toplamda 2 milyon 437 bin 37 doz olarak kayıtlara geçti.

– 5 bin 955 kişinin testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 955 kişinin testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 532 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 886 oldu, 4 bin 186 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 211 bin 22'ye yükseldi.

Test sayısı 57 milyon 447 bin 635'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 342 bin 28, vefat sayısı ise 48 bin 879 oldu.

– "1 milyon doz aşı hedefine az önce ulaştık"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün içinde 35 milyonuncu doz aşının yapıldığını sosyal medya hesabından duyurdu ve "35 milyonuncu doz aşı az önce Çanakkale Bayramiç'te yapıldı." bilgisini verdi.

Koca, akşam saatlerinde de yine sosyal medya hesabından, "1 milyon doz aşı hedefine az önce ulaştık. Bir milyonuncu aşının yeri Ankara, aşı olan arkadaşımız 48 yaşında. Hatice kardeşim, günün kahramanı olduğunun farkında mısın?" açıklamasını paylaştı.

Koca ayrıca, organize sanayi bölgelerinde (OSB) mobil ekiplerle yerinde Kovid-19 aşı uygulamasına başlanacağını bildirdi.

– Koca, DSÖ Avrupa Direktörü Kluge ile video konferansla görüştü

Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge ile video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, salgına ilişkin küresel ve bölgesel gelişmeler, Türkiye'de yürütülen çalışmalar, aşı çalışmaları ve aşılama programı ile salgın sonrası dönemin şekillendirilmesi gibi birçok konu ele alındı.