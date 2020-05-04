Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

ANKARA (AA) – Türkiye'de son 24 saatte 1614 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 64 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 127 bin 659, toplam can kaybının 3 bin 461 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 35 bin 771 test yapıldı. Bu kapsamda 1614 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 64 hasta vefat etti, 5 bin 15 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 171 bin 138, toplam vaka sayısı 127 bin 659, toplam vefat sayısı 3 bin 461 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1384, toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı 727, toplam iyileşen hasta sayısı 68 bin 166 olarak kayıtlara geçti.

– Bakan Koca'dan değerlendirme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Son 24 saatte iyileşen hasta sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki fark artmaya devam etti. Test sayısında, düne göre yaklaşık 11 bin artışa rağmen yeni tanı sayısı azaldı. Hastalığa yeni bir fırsat tanımazsak kontrol bizim elimizde." ifadelerini kullandı.

– Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, normalleşme süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"65 yaş üstü gruba, ilk etapta, sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı da bu hafta sonu 10 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz.

20 yaş altı için ise bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız. 0-14 yaş grubu hafta içinde, 13 Mayıs Çarşamba günü, yine 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkartılabilecek. 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkarak, hava alıp dinlenebilecek.

Halen 31 ilde uygulanan şehirler arası giriş-çıkış sınırlandırmasını, ilk etapta, bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Bu illerimiz; Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır. Diğer 24 ilimizdeki giriş-çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.

İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ticari taksiler için tek-çift plaka uygulamasını 5 Mayıs itibarıyla sona erdiriyoruz."

– "Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek"

Gereken temizlik şartlarının sağlanması, randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmelerin 11 Mayıs'ta faaliyete geçebileceğini bildiren Erdoğan, aynı şekilde, Sağlık Bakanlığının ve Ticaret Bakanlığının belirlediği kurallara uyulması şartıyla alışveriş merkezlerinin 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayacağını kaydetti.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler, belirlenen şartlara uymak kaydıyla, 11 Mayıs'ta hizmete açılabilecek.

Bu yıl hac ibadetinin yerine getirilip getirilemeyeceği ile ilgili olarak, Diyanet İşleri Başkanlığı, gerekli görüşmeleri yaparak karar verecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 27-28 Haziran’da, Liselere Geçiş Sınavı 20 Haziran'da, Askeri Öğrenci Sınavı 14 Haziran'da yapılacaktır. Üniversiteler 15 Haziran’da akademik takvime dönebilecekler. Adliyeler, ara verilen duruşma, keşif, yargı süresi, uzlaştırmacı görevlendirmesi, icra-iflas takiplerinin durdurulması uygulamaları 15 Haziran'da sona erecek.

Milli Savunma Bakanlığının atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran'da, celp işlemleri 5 Haziran'da, bedelli askerlik işlemleri 20 Haziran'da yeniden başlayacaktır.

Toprak Mahsulleri Ofisimizin sert ekmeklik buğday alım fiyatını ton başına 1.350 liradan 1.650 liraya yükseltiyoruz. Çiftçilerimize, hububatta ton başına 230 lira prim ve destek ödemesi yapıyoruz. Ton başına bakliyat alım fiyatlarını da kırmızı mercimekte 3 bin 500 lira, yeşil mercimekte 3 bin 200 lira, nohutta 3 bin 350 lira olarak belirledik."

– Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu öncülüğünde düzenlenen "Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği"ne video mesaj gönderdi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında Türkiye'nin milli faaliyetlerinin yanı sıra teşhis, tedavi ve aşı geliştirilmesi yönündeki küresel çabaları da desteklediğini belirten Erdoğan, "Kovid-19 aşısı tüm insanlığın ortak malı olmalıdır. Bu bakımdan üretilecek aşıya küresel erişimin garanti altına alınması ve 'kimsenin geride bırakılmaması' prensibinin itinayla uygulanması son derece önemlidir." diye konuştu.

Erdoğan, "Aşı geliştirme çabalarına yönelik maddi katkımızı belirlerken tüm bu hususları dikkate alacağız. Değerlendirmeler akabinde tespit edeceğimiz meblağı ise 23 Mayıs'a kadar ilan edeceğiz." dedi.

– Milli Eğitim Bakanı Selçuk AA'ya konuştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında yapılacak LGS kapsamındaki merkeze sınava ilişkin önlemleri anlattı.

Selçuk, "Bu sene her öğrenci, ister resmi, ister özel okul öğrencisi olsun, kendi okulunda LGS'ye girecek." dedi.

Öğretmenler, veliler, çocuklar için, sınav yerlerinde ücretsiz maske dağıtılacağını belirten Selçuk, "(LGS kapsamındaki merkezi sınav) Öğrenciler gelmeden önce okulların tamamı dezenfekte edilecek. Her sınıfta dezenfektan olacak. Bu yıla mahsus olmak üzere 15 yaşından büyük çocukların kimliğini fotoğraflı olmasa da kabul edeceğiz." diye konuştu.

– İçişleri Bakanlığından şehir giriş ve çıkış tedbirlerine ilişkin genelge

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırıldı. Kısıtlamanın kaldırıldığı 7 il haricindeki 23 büyükşehir ve Zonguldak için giriş çıkış kısıtlaması 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'e kadar uzatıldı.

– İçişleri Bakanlığından ticari taksilere yönelik kısıtlamanın kaldırılmasına ilişkin genelge

İçişleri Bakanlığınca Ankara, İstanbul ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışlarına getirilen sınırlamanın kaldırılmasına ilişkin valiliklere genelge gönderildi.

Kısıtlamanın bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirildiği belirtilen genelgede, ticari taksilerin plakalarının son hanelerine göre gün aşırı olarak trafiğe çıkmalarına ilişkin kısıtlamanın bu gece yarısı itibarıyla sona ermesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.

– Türkiye'nin tıbbi yardım malzemeleri Somali'ye ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için gönderdiği ikinci grup tıbbi yardım malzemelerinin Somali'ye ulaştırıldığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, bugüne kadar 77 ildeki 156 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu ile özel yurtlarda, büyük bölümü yurt dışından getirilenler olmak üzere 67 bin 197 kişi karantinaya alındı. Yurtlarda 14 günlük karantina sürelerini tamamlayarak tahliye edilenlerin sayısı, bugün itibarıyla 37 bin 944'e ulaştı.

– LGS'ye katılacak öğrencilere 1000 soruluk ikinci destek paketi yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınava katılacak öğrencilerin hazırlık sürecine destek olmak için 1000 sorudan oluşan mayıs ayı soru destek paketi yayımlandı.

Sınava girecek öğrenciler için her ay yayımlanan örnek soru kitapçığı, koronavirüs salgını nedeniyle okulların kapalı olduğu dönemde ayda iki kez sunulmaya başladı.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce küresel salgın döneminde çocukların duygularını anlama ve ifade etmelerini sağlayarak uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla bir kitapçık hazırlandı.

"Elif ile Alp" ismi verilen kitap sayesinde ebeveynlerin çocuklarla iletişim kurmasına yardımcı olmanın amaçlandığı hikayede, çocuklarla yapılabilecek interaktif etkinlikler de yer alıyor.