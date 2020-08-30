Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Kavakcı'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı:

KUALA LUMPUR (AA) – Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı, "30 Ağustos Zafer Bayramınızı yürekten kutluyor, ülkemizin bu gurur gününde heyecanımızı paylaşan tüm Malezyalı dostlarımıza da en kalbi şükranlarımı sunuyorum." ifadeleriyle kutladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Büyükelçi Kavakcı, Büyük Zafer'in önemi ve Türkiye-Malezya ilişkilerine değindi.

Kavakcı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı istiklal mücadelesinin 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle zafere taşındığını kaydederek, "30 Ağustos Zaferi, milletimizin canından daha aziz bildiği vatan topraklarında bağımsız yaşama iradesinin tüm dünyaya ilanıdır." açıklamasında bulundu.

– "Dost ve kardeş Malezya, ilişkilerimizde özel bir konumda olmuştur"

Büyük Zafer'den alınan ilham ve cesaretle Türkiye'nin birçok alanda gelişerek örnek bir ülke olduğunu vurgulayan Kavakcı, Türkiye'nin Malezya ile ilişkilerine dair şunları kaydetti:

"Memnuniyetle belirtmek isterim ki, Güneydoğu Asya bölgesinde stratejik ortağımız olan dost ve kardeş Malezya, ülkemize verdiği samimi destekle ve İslamiyet unsuru başta olmak üzere, müşterek özelliklerimizle, ilişkilerimizde hep özel bir konumda olmuştur. Bu vesilesiyle, Türkiye-Malezya ilişkilerini, tüm dünyanın içinden geçmekte olduğu bu hassas dönemde, daha da ileriye götürme hususundaki kararlığımızı bir kez daha yinelemek isterim."

Kavakcı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı, "Bugün, Büyük Zafer’in 98. Yıldönümünü hep birlikte idrak ediyoruz. Bu vesileyle, 30 Ağustos Zafer Bayramınızı yürekten kutluyor, ülkemizin bu gurur gününde heyecanımızı paylaşan tüm Malezyalı dostlarımıza da en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum." ifadeleriyle kutladı.