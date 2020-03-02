Türkiye’nin mülteci politikası – Ankara Rüzgarı (1 Mart 2020)





Mustafa Balbay’ın hazırlayıp sunduğu Ankara Rüzgarı’nın bu haftaki konuğu eski CHP milletvekili, emekli büyükelçi Onur Öymen. 1 Mart 2003 Irak tezkeresinden 2 Ocak 2020 Libya tezkeresine neler değişti? Türkiye'nin Suriye politikasının sonuçları ne oldu? İdlib’den gelen şehit haberlerinin ardından Rusya ile ilişkiler nasıl seyredecek? Mecliste Salı günü yapılacak kapalı oturum öncesi partilerin konumu ne? Tele1'e destek olmak için:

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