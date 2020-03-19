Türkiye’nin önde gelen mağazaları kapanıyor hisseler düşüşte

Corona virüsü tedbirleri kapsamında mağazalarını kapatma kararı alan Mavi ve Vakko hisseleri düşüşle işlem görüyor.

Mavi hisseleri saat 10:06’da yüzde 4.7 düşüşle 32.4 liradan, Vakko hisseleri yüzde 5.4 kayıpla 2.99 liradan işlem görüyor.

BIST-100 endeksi ise yüzde 0.24 ekside. Türkiye’deki corona virüsü vaka sayısı bir gün içinde 93 artarak 191’e çıkarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi. Giyim perakendesi ve üretimi yapan şirketler ise mağazalarını geçici bir süreyle kapattıklarını açıklamaya başladı.

Lüks giyim şirketi Vakko KAP’a yaptığı açıklamada hem mağaza hem de üretim faaliyeterine geçici süreyle ara verdiğini açıklarken, Mavi Giyim Türkiye ve Almanya ile Kanada’daki mağazalarını geçici süreyle kapattığını duyurdu.

AVM YATIRIMCILARI AVM’LER KAPATILSIN ÖNERİSİNDE BULUNDU

Öte yandan Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) AVM’lerin kapatılmasına yönelik bir tavsiye kararı aldı. Dernek daha önce de AVM’lerde çalışma saatlerinin azaltılmasına yönelik bir tavsiye kararı almıştı.

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